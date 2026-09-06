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İBB'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#İBB#İstanbul#Soruşturma
İBBdeki yolsuzluk operasyonunda 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 13:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlık Konutu'na materyal alımı işinin de bulunduğu bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim edilen ön inceleme raporu ile bilirkişi raporları uyarınca, İBB Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, İBB Başkanlık Konutu'na materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Abdulkerim Hazırbaba, Mustafa Delipoyraz, Volkan Karagöz, Talha Özyurt, Rezzan Neslihan Vural, Gökhan Fırtına, Saliha Ülkü Aydoğan, Ali Toy, Mehmet Yücetürk, Mustafa Sökmen, Vedat Taşdelen, Ekrem Baki ve Onur Gülin hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

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Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

 

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 3 Eylül'de yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim edilen ön inceleme raporu ile bilirkişi raporları uyarınca, İBB Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, İBB Başkanlık Konutu'na materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna yönelik tespitlere yer verildiği bildirilmişti.

Bu kapsamda 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon ile zanlılar hakkında gözaltı kararının verildiği kaydedilen açıklamada, "12 şüpheli şahıs İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahıs hakkında ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edilmektedir, soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanılmıştı.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli daha yakalanırken, böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e çıkmıştı.

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Şüphelilerden Gülin'in başka suçtan dolayı cezaevinde, Mahmut Berk Şahin'in ise yurt dışında olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

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#İBB#İstanbul#Soruşturma

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