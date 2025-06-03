İBB'de yolsuzluk soruşturmasında 6 kişi tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine götürülen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat'ın savcılık işlemleri tamamlandı.

Haberin Devamı

Savcılık, ifadeleri alınan şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüphelilerin hakimlik işlemlerinin birazdan başlaması bekleniyor.

AYKUT ERDOĞDU'NUN SAVCILIKTAKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapılması üzerine gözaltına alınan Erdoğdu'nun savcılık ifadesine ulaşıldı.

Kendisine sorulan V*** H***** isimli firma ile bağlantısı olmadığını savunan Erdoğdu, bu firmanın birden fazla sahibi bulunduğunu söyledi.

Erdoğdu, söz konusu firmanın mühendis olan yöneticisinin, 2019'da CHP'nin ekonomi ve iş dünyasından sorumlu vekil ve genel başkan yardımcısı olduğu süreçte kendisini aradığını anlatarak "Bana ulaşan kişileri konunun ilgilisine gönderirim. Yenilenebilir enerji konusunda benden randevu aldılar. Çöpten enerji üretimi yapılacaktı. Adını hatırlayamadığım firma yetkilisi olan mühendis şahıs ile görüştükten sonra dönemin eski İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'yı aradım, beni Ertan Yıldız'a (şüpheli) yönlendirdi. Bu mühendis şahsı hem Ertan hem de Mustafa ile irtibatlandırmıştım." dedi.

"ERTAN YILDIZ İLE ARAMDA HUSUMET VAR"

Ertan Yıldız'ın kendisine okunan ifadesine katılmadığını söyleyen Erdoğdu, "Benim V*** H***** isimli firmanın sözleşmesinde yapılacak tadilat talebi hususunda firma yetkilileriyle görüşüp, akabinde iddia edildiği gibi 1 milyon dolar firmanın bağış yapacağı ve bu konuda benim aracılık yaptığım yönünde iddia iftiradır. Yine İBB Saraçhane Binasında Fatih Keleş (şüpheli) ve Ertan Yıldız'ın bulunduğu yere, elimde para dolu çanta ile gidip Keleş'e 1 milyon 200 bin doları teslim ettiğim iddiası gerçek değildir. Ertan Yıldız ile aramda husumet vardır, yıldızım hiçbir zaman barışmamıştır." diye konuştu.

Haberin Devamı

Erdoğdu, Yıldız'ı iki kere Ekrem İmamoğlu'na şikayet ettiğini söyleyerek, söz konusu şirket ile İBB arasında yapılan sözleşmede herhangi bir nakdi ilişkisi olmadığını, kamu yararı gereği tarafların birbirleriyle iletişim kurmasını sağladığını savundu.

"BU ŞAHISLARLA ORTAK BAZ VERMEM NORMAL"

1 milyon 200 bin dolara ilişkin iddialarla ilgili, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile 3 Haziran 2020'de imzalanan devir sözleşmesinden bir gün önce ortak baz vermesinin sorulması üzerine Erdoğdu, şunları söyledi:

"Haftanın iki günü İBB binasına Ekrem İmamoğlu'nu ya da genel sekreteri ziyarete giderim. Bu şahıslarla ortak baz vermem normaldir. Ertan Yıldız ve Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları olduğu ve İmamoğlu'nun bir yan odasında çalışma ofisleri bulunduğu için ortak baz vermem doğaldır. Benim elimde para dolu çanta ile İBB binasına gidip iddia kapsamında parayı vermem hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu hususa ilişkin kamera görüntülerini talep ederim."

Haberin Devamı

SORUŞTURMADAN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapılmıştı.

Soruşturmada, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği belirlenmişti.

Haberin Devamı

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in de bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edilmişti.