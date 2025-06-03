İBB'de yolsuzluk soruşturması! Avcılar ve Gaziosmanpaşa belediye başkanlarının ifadeleri ortaya çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleriyle ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

'ETKİN PİŞMANLIK'TAN YARARLANMAK İSTEMEDİ

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, emniyetteki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip istemediği sorulması üzerine, "Hayır istemiyorum çünkü suç işlediğimi düşünmüyorum." dedi.

Çaykara, Avcılar Belediyesindeki ihale süreçleri, ihale alan firmalara hak ediş bedellerinin ödemesinin ne şekilde yapıldığı, bu süreçlerde kendisine bilgi verilip verilmediği ya da kendisinin ihale alan firmaların yöneticileriyle görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

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"İhale süreçleri ile alakalı benim herhangi bir müdahalem söz konusu değildir, bununla ilgili Kamu İhale Kanunu uyarınca ilgili müdürlükler tarafından yapılır, ödemeler gerçekleşirken tarafıma herhangi bir bilgi verilmez. Hak edişler oldukça işin gerçekleşme sırasına göre ödemeler ilgili birimce yapılır. Yüklenici firmalar ile kesinlikle bir görüşme sağlamam ve sağlamadım, herhangi bir görüşme sağlaması içinde herhangi birini yönlendirmedim."

Örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın 11 Mayıs'ta etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesi şüpheli Çaykara'ya okundu.

Soruşturma dosyasına eklenen bilgi ve belgelere göre, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın, Aktaş'ın kardeşlerinden ve akrabalarından Beşiktaş Belediyesinde birikmiş hak ediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında, Çaykara'nın seçim çalışmalarında 5 milyon 500 bin lira para ve araç talep ettiği, bu kapsamda incelenen ihalelerde Aktaş'ın kardeşleri ve akrabalarının Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleleri "Barka", "Bilginay" ve "İldeniz" firmalarıyla kazandığının anlaşıldığı, Çaykara'ya aktarıldı.

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Çaykara'ya, örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın Avcılar Belediyesine 16 aracın verildiğini söylediği, söz konusu araçların 1-31 Mart 2024 arasında PTS kayıtları incelendiği, araçların Avcılar Bölgesinde kayıtlarının olduğunun belirlendiği, HTS kayıtlarında ise Alican Abacı'nın Aziz İhsan Aktaş, Akın Kumanlı, Utku Caner Çaykara, Erhan Daka ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği de söylendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Söz konusu eylem ve kişilerle ilgili detaylı bilgi vermesi istenen Çaykara, şu ifadeyi verdi:

"Öncelikle şunu belirtmek isterim. İsmi geçen şahıslardan Alican Abacı ve Erhan Daka isimli şahısların dışında hiçbirini tanımıyorum, ikincisi olarak bahsi geçen şirketlerin hiçbirini tanımam, herhangi bir bağım bağlantım yoktur, iddia edilen konularla bir bilgi sahibi değilim. Para talep edilip edilmediğine dair herhangi bir bilgim yoktur, konunun herhangi bir tarafı değilim. Tarafıma teslim edilen bir para yoktur, seçim çalışmaları neticesinde herhangi bir araç teslimi sağlanmamıştır. Diğer soru olan kısımdaki Aziz İhsan Aktaş, Akın Kumanlı, Yusuf Akın isimli kişileri tanımıyorum. Soru ile ilgili ilgim yoktur, son soruda belirtilen iddialar ile ilgili olarak bilgim dahilinde herhangi bir para transferi yoktur ve araç teslimi olmamıştır."

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Soruşturma kapsamında el konulan cep telefonu ve laptoplarının şifresini vermek istemeyen Çaykara'ya, "Cep telefonu şifrenizi vermeme sebebiniz nedir? Şu anda cep telefonu ve varsa sim kart şifrenizi beyan etmek istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Şüpheli Çaykara, iki telefonundan birine ait sim kart şifresini verdiğini diğerini ise o an hatırlamadığı için söyleyemediğini dile getirerek, sorgusunda şifresini söyledi.

İfadesine eklemek istediği bir konu olup olmadığı sorulması üzerine şüpheli Çaykara, "Ben 34 yaşında Avcılar'ın seçilmiş genç belediye başkanı olarak davet edilseydim ifade vermeye seve seve gelirdim, bahsi geçen bu suçlarla ve isimlerle hiçbir alakam yoktur. Çok yoğun bir seçim süreci ardından başarı ile seçildim ve görevimi 14 aydır layıkıyla yapmaya çalışıyorum, hukuka ve adalete olan inancım tamdır. Toplumun her kesimi ile kucaklaşmış biri olarak yaşananları adaletin takdirine bırakıyorum." dedi.

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HAKAN BAHÇETEPE'YE İDDİALAR SORULDU

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda, rüşvet iddiaları soruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamda gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesine ulaşıldı.

"Rüşvet almak-vermek", "mal varlığı değerlerini aklamak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" ile suçlanan Bahçetepe ifadesinde, suç işlemediği için etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyledi.

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Bahteçepe, 06 CMM 944 plakalı aracın kiminin adına tescilli ve kimin kullanımında olduğu sorusu üzerine, "Aracın kimin adına tescilli olduğunu bilmiyorum ancak kamu hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kullandığımız araçlardan biri olabilir. Aracın ne şekilde temin edildiğini bilmiyorum. Kimin adına ya da hangi firma adına kayıtlı olduğunu bilmiyorum. Ben, 2024 yılı ocak ayı itibariyle CHP belediye başkan adayı oldum. Bu adaylıktan sonra ilçe başkanlığında bulunan tüm görevim sona erdi. Bu tarih itibariyle bu araç veya başka araçların akıbetini bilmiyorum." cevabını verdi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN İTİRAFLARI

Bunun üzerine, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 11 Mayıs'ta ifade veren örgütün elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın, "Kardeşlerim ve yakınlarımın firmaları, Beşiktaş Belediyesinde araç kiralanmasıyla ilgili ihaleler almıştı. Belediye, ihale kapsamında yer alan araçlar dışında kardeşlerimden fazlaca araç talep etmiştir. Bu araçların, başta Beşiktaş Belediyesinin başkan, başkan yardımcılarının yakın çevreleri, CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığında kullanıldığını biliyorum. Beşiktaş Belediyesinin zorlamasıyla Hakan Bahçetepe'ye belediye başkanı olmadan önce araç teslim edildiğini öğrendim. Başkan olduktan sonra araç defaten istenmesine rağmen teslim edilmemiştir. Halihazırda kullanmaya devam etmektedir." şeklindeki beyanı Bahçetepe'ye okundu.

Bahçetepe ise "Aziz İhsan Aktaş isimli şahsın adını hayatımda ilk defa Beşiktaş Belediyesine operasyon yapıldığında medyada duydum. Aktaş'ın ifadesinde yer alan, kardeşlerine ait olduğu iddia edilen 06 CMM 944 plaka sayılı aracın kime verildiği ve aracın kimden geri istendiğine dair açıklamaya yer verilmemiştir. Bahse konu aracın nasıl temin edildiğini bilmediğim yukarıda detaylıca açıklanmıştır. 2024 yılı ocak itibariyle belediye başkan adayı olmam sebebiyle ilçeden ayrıldığım için akıbetini bilmiyorum." dedi.

Söz konusu aracı CHP ilçe başkanlığı döneminde erzak dağıtımı, maske, cenazeye gitme gibi kamusal hizmetler için ilçe teşkilatı tarafından kullanıldığını, 2024 yılı ocak ayından itibaren bu araçla hiçbir alakasının kalmadığını savunan Bahçetepe, aracın sahibinin Aktaş olduğunu bilmediğini, bu kişi ve yakınlarıyla hiçbir bağı veya ilişkisi olmadığını öne sürdü.

300 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Daha sonra Bahçetepe'ye Aktaş'ın, "Belediyenin imar yetkilisi olmadığı TEM Otoyolu'ndaki benzinlik ve AVM inşaatına elektrik hattı çekmek amacıyla önceki dönemdeki belediye yönetiminden kazı izni almak için başvurdukları, seçimlerin ardından sürecin uzaması üzerine İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelisi Seza Büyükçulha ile bu soruşturmanın şüphelisi Baki Aydöner'in Bahçetepe'yle konuştuğu ve Bahçetepe'nin 300 bin dolar istediği, kendisinin de bu parayı şüpheli Özer Ayık aracılığıyla Bahçetepe'ye verdiği" yönündeki iddiaları soruldu.

Bahçetepe, başkanlık mazbatasını 5 Nisan 2024'te aldıktan sonra önceki dönemden kalan bazı sorunları değerlendirmeye başladıklarını anlatarak, "Bahse konu sorunlardan bir tanesi de budur. Konu BEDAŞ'ın irtifak hakkı başvurusudur. Bu başvuruyu eski belediye başkanı Usta, 1 Nisan 2024'te oylar yeniden sayılırken, ben daha mazbatamı almamışken alelacele belediye meclisine havale etmiştir. Havale tarihi benim dikkatimi çekmiştir. Bu konuda uzman olmadığım için ilgili müdürlüklere görüş sordum. Oradan gelen görüşe göre bu konunun İmar ve Hukuk Komisyonu'nda görüşülebileceğini anladık." şeklinde savunma yaptı.

HTS KAYITLARINA İTİRAZ ETTİ

Şüpheli Baki Aydöner'le bu konuda görüşmediğini ifade eden Bahçetepe, "Özer Ayık'ı belediye başkanı olduğum süre zarfında belediye binasına 'hayırlı olsun' ziyaretime gelen kalabalıktan biri olması sebebiyle tanırım. İsmi geçen şahıslardan ya da başka şahıstan kesinlikle bir para talebim veya para alışverişim olması durumu mümkün değildir. Bu iddiayı tarafıma yapılmış hakaret sayarım." diye konuştu.

Bahçetepe, söz konusu kararın meclisten 2024 yılı haziran ayında geçmesine rağmen, menfaatle suçlandığı tarihin 2024 yılının kasım ayının son günleri olduğunu dile getirdi.

Özer Ayık'la olan HTS kayıtlarına da itiraz eden Bahçetepe, belediye binası dışında sıfır metre ile baz vermelerinin mümkün olmadığını öne sürerek, HTS kayıtlarının detaylı incelenmesi için ilerleyen süreçte suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

BELEDİYE KASASINDAN ÇIKAN HARD DİSK

Bahçetepe, Aziz İhsan Aktaş'ın, "Benzinliğe ruhsat alma süreci için İBB'nin Seza Büyükçulha aracılığıyla para talep ettiği ve 200 bin dolar para verildiği" iddiasına ilişkin bilgisi olmadığını savundu.

Polis ekiplerince makam odasında yapılan aramada bulunan çelik kasadan çıkan hard diske ilişkin Bahçetepe, "Hard disk çıkan çelik kasa eski belediye başkanı döneminden kalan çelik kasadır. İçerisinde belediye başkanı mührü ve hard disk olması gerekir. Bildiğim kadarıyla şifresiz olan ve içerisinde belediyeyi devraldığımızda ilgili müdürlüklerin hazırladığı, belediyemizle ilgili sunumların olduğu bir hard disk olduğunu düşünüyorum. Hard diski hiçbir zaman açıp bakmadım." dedi.

CEP TELEFONLARININ ŞİFRESİNİ POLİSE NEDEN VERMEDİĞİ SORULDU

El konulan cep telefonları şifresini vermek istememe sebebinin sorulması üzerine Bahçetepe, "Bu soruşturmanın tarafıma isnat edilmiş mesnetsiz bir iddia olduğunu düşünüyorum. Avukatlarımdan almış olduğum görüş neticesinde, imaj kaydı tarafıma verilmediği için beyan etmek istemedim. Halen böyle düşündüğüm için şifrelerimi beyan etmek istemiyorum." yanıtını verdi.