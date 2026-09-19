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İBB’de yolsuzluk davasına ek iddianame

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yolsuzluk#İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü#Ali Sukas Tutuklama
İBB’de yolsuzluk davasına ek iddianame
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir iddianame hazırlandı. 29 şüphelinin yer aldığı 195 sayfalık iddianamede, 12 suç eylemine yer verildi.

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İddianamede, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde işlenen suçlar yer aldı. İddianame, İBB ana davası ile birleştirilmek üzere İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede, örgüt içerisinde kurulan ‘Sistem’ isimli yapının finanse edilmesi amacıyla ‘İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ tarafından Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden gerçekleştirilen ihalelerde kurgusal bir ihale sistematiği işletildiği, bu şekilde yapılacak işlerin örgüte maddi menfaat sağlamaktan imtina etmeyecek firmalar üzerinde bırakılması için usulsüz yöntemler uygulandığı belirtildi.

Ayrıca, eski İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü şüpheli Ali Sukas’ın tutuklandıktan sonra tabi olduğu örgütün eylem ve faaliyetlerinin açığa çıkmasını engellemek maksadıyla faaliyetlerde bulunduğu belirtilerek, dosya kapsamında haklarında işlem tesis edilen şüpheliler ile halen iletişim kurmaya devam ederek şüphelilerin ifade vermelerinin önüne geçmek istediği anlatıldı.

 

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yolsuzluk#İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü#Ali Sukas Tutuklama

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