İBB’de üç yeni ifade... İmamoğlu’nun telefonu soruldu

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23 Mayıs 2024’te 4’üncü dalga operasyonda gözaltına alınanlar arasında, İBB iştiraki KİPTAŞ’ın Genel Müdürü Ali Kurt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İmamoğlu’nun eski Özel Kalem Müdürü Yavuz Saltık ve mevcut Özel Kalem görevlisi Kadriye Kasapoğlu da yer aldı. Kamuran Ataç, Kadriye Kasapoğlu ve Berat Çağrı Kapki’nin emniyetteki ifadeleri tamamlandı.

SABİT HATLARA YÖNLENDİRİLDİ

* KADRİYE KASAPOĞLU: İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, kayıp telefona ilişkin, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun uzun yıllar kartvizitinde yer alan bir hatla kullanılan cihaz olduğunu düşünüyorum. Ancak zamanla çok sayıda kişi tarafından bilinir ve aranır hale gelmesi nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce bu hat, Özel Kalem sekretaryasındaki sabit hatlara yönlendirildi. Bu telefonu İBB Başkanımızın kullandığını hatırlamıyorum, kendisinde de görmedim. Hatta takılı olan SIM kart uzun süre önce kullanıma kapatıldı. Cihaz şifresizdi ve birçok çalışan tarafından kullanılmıştı. İBB’de kullanım süresi dolan cihazlar genellikle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na teslim edilir, bu cihaz da o şekilde teslim edilmiş olabilir. Ancak 19 Mart günü bu telefonla ilgili bir talimat vermedim.”

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BİR SORU DA İMAR YOLSUZLUĞU

* KAMURAN ATAÇ: İBB memuru ve Harita Mühendisi Yakup Öner’in makam şoförü Kamuran Ataç da emniyetteki ifadesinde, müşteki Emrullah Turan’ın ‘Yakup Öner’in, Mayıs 2024’te ofisine gelerek tehdit ettiğini’ iddiası üzerine “Bahse konu adrese gidip gitmediğimizi hatırlamıyorum. Yakup Bey’in sadece şoförlüğünü yaptığım için toplantısına katılmıyorum” dedi.

Tanık Cengiz Alçayır’ın, “Özellikle imar işlerinde yapılan usulsüzlüklerde bu şahıs vardır” iddiasına ilişkin ise Ataç, “Cengiz Alçayır’ı tanımıyorum. Yakup Öner’in olağandışı bir zenginleşmesine şahit olmadım. Kendisi bildim bileli varlıklı bir kişidir” dedi.

İKİ BAVUL PARA YANITI

(Şüpheli Ahmet Çiçek’in ‘Murat Kapki, şirketlerden para çıkarmam gerekiyor. Bana fatura keser misin diye sordu. Murat Kapki’nin teklifini kabul ettim. Yüzde 6 komisyonla anlaştık. Bu tarihten sonra Murat Kapki’nin sahibi olduğu Kapki Medya ve BFK isimli firmalara sahte fatura kestim. Bir gün Murat Kapki ‘Bana Berat’ı çağırın acil’ diye seslendi. Odaya giren Berat, yan odadan iki bavul dolusu para alarak çıktı’ iddiası)

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Kuzeni olan Murat Kapki’nin firmasında SGK’lı olarak çalıştığını belirten Berat Çağrı Kapki, yaklaşık 8-9 ay önce işten ayrıldığını ve şirkette daha çok getir götür işlerini yaptığını söyledi. Bahse konu çantalarla alakalı olarak ise valizlerde ne olup olmadığını bilmediğini ifade etti. Para taşıdığı iddialarını ise reddetti.