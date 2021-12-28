İBB’de teftiş gerginliği

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan teftişle ilgili konuştu. AFAD’ta düzenlenen “Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı”na katılan Bakan Soylu, programdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı, özetle şunları söyledi:

APO’NUN TALİMATIYLA KURULAN DERNEK

“DİYADER (Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) diye bir dernek İstanbul’da faaliyet gösteriyor. 7-8 ay evvel arkadaşlarımız geldiler, böyle bir çalışma yaptıklarını söylediler, ‘devam edin’ dedik. Bu DİYADER denen dernek örgüt elebaşı Apo tarafından talimatla kurdurulmuş, dini istismar etmek üzere niteliklendirilmiş bir dernek.

Dernek ile ilgili bir çalışma yaparken bir şeye daha ulaştık. Buradan referansla İBB’ye insanların girdiğini ve burada çalıştıklarını tespit ettik ve gördük. PKK/KCK ile iltisaklı, hapse girmiş, özellikle dağda bulunmuş, yine başka terör örgütlerinde polisimizin öldürülmesi eylemlerine katılmış, katkı vermiş ve yargı tarafından da bu tescil edilmiş ve yine bütün bunların yanı sıra FETÖ’den ihraç ettiğimiz, TSK’dan ihraç edilen, ByLock kullanıcısı birçok kişinin yoğunlaştırılmış olarak buraya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne işe alındığını gördük.

Burada işe alınanlar sadece mahalleleri süpürmüyorlar. Bir bölümü kamunun çok kritik yerlerinde çalışabilme kabiliyetine sahip kişilerdir. Tedbir almalıyız.

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YAPMAK ZORUNDAYIZ

Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadele ile işimiz var. Biz bunu yapmak zorundayız. Dağdaki teröristle mücadele ediyoruz, şehirlerde terörizmle etmeyecek miyiz?

DİYADER soruşturmasında, İBB’ye sözde imam olarak alınan ve bizzat PKK/KCK terör örgütü tarafından, hatta maaşlarının bir bölümünün terör örgütüne nakledildiği konusunda anlayışların olduğunu gördük. Bunun siyasi bir tarafı yok, bunun bir güvenlik tarafı var.

FETÖ ve PKK’LILARIN İŞE ALINMASI NORMAL Mİ?

Siz bir personelin alım kriterlerini bu ülkenin stratejik olarak güvenlik esasına dayandırmaz, FETÖ’den ihraç edilmişleri, polisin şehadetine karışmış olanları, Apo’nun serbest kalması için defalarca eyleme katılmış olanları ve nihayetinde sözde kendisini din görevlisi olarak tanımlayıp bu konuda dini istismar ederek PKK ve KCK tarafına evirmeye çalışanları bir kurumun içine alırsanız normal mi?

Tutuklu olduğunu söylüyorum, hangi sicil kaydından bahsediyorsunuz? Böyle bir şey çıktıktan sonra yapılması gereken ilk şey ilgili valiliğe müracaat etmek. ‘Biz şu kadar kişiyi işe alacağız, bakar mısınız?’ denilmiş mi? Hayır. Bu olayı çarpıtıp, ‘Şu kadar insan çalışıyor, insanları töhmet altında bırakıyorsunuz’ gibi yaklaşım doğru değil, İçişleri’nden de çok sayıda kişi ihraç edildi. Şimdi İçişleri töhmet altında mı kaldı?” (ANKARA)

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‘TERÖRİSTSE TUT KULAĞINDAN AT HAPSE’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyede çalışan terörle bağlantılı 557 kişi olduğu iddiasıyla başlatılan teftiş için Ankara’da bir araya geldiği 11 CHP’li başkanla yaptığı toplantı öncesinde şu açıklamalarda bulundu:

TEFTİŞLE SORUNUMUZ YOK

“Yanlış giden şeyleri açıklamak isterim. Meclis’teki konuşmasında belediyede 557 terörist olduğunu iddia etti. Bir önceki konuşmasında ise Türkiye’deki toplam terörist sayısının 160 olduğunu söylemişti. 12 Aralık’taki bu konuşmasının üzerinden iki hafta geçti, bu süre boyunca İçişleri Bakanlığı ne yaptı, hiçbir şey duymadık. Biz ise 15 Aralık’ta teftiş kuruluna araştırma, gerekiyorsa da soruşturma izni verdik. Aynı tarihte de bakanlığa, bizzat bakana yazı yazıp bilgi istedik. ‘Kimler bunlar, liste verin gereğini yapalım’ dedik. Bakanlık, buna hiçbir cevap vermedi.

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TWEET’LE SORUŞTURMA MI OLUR

Devletin Twitter’dan soruşturma izni vermesiyle ilk kez karşılaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı pazar günü konuştu, bu konuşmadan Sayın Bakan her zamanki gibi bir rol kapma çabasıyla ortaya çıkıp, böyle bir açıklama yaptı. 16 milyonluk bir kentin, 86 bin çalışanı olan bir belediye başkanı olarak bu açıklamayı kınıyorum. Sayı veriyorsunuz, bunlar terörist diyorsunuz, hükümde bulunuyorsunuz, sonra teftiş başlatıyorsunuz. Ya ne teftişi, sen bakanlıksın, terörist olduğu netleşmişse tut kulağından at hapse. Böyle bir sürecin işletilmesi akıllara zarar. Cumhurbaşkanı’nı göreve çağırıyorum.

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TEMİZ KÂĞIDI ALIRIZ

İşe aldığımız her çalışandan adli sicil kaydı isteriz. Temiz kağıdını aldıktan sonra işe başlatırız. O kayıt da Adalet Bakanlığı’ndan alınır. O zaman bakanlık yanlış yere soruşturma açıyor, soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı. Cumhurbaşkanı’nı bu konuda göreve davet ediyorum. Verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur.

HESAP VERECEK BEN DEĞİLİM

Bakan, ‘polis katili olduğu, ByLock kullanan kişiler tespit edildi’ diyor. Ben istihbarat teşkilatı mıyım, yargı kurumu muyum Allah aşkına. Bunları tespit etmiş bakan yerinde gevrek gevrek oturuyor, istifa etsin o zaman. Ya görevini yapsın ya da benim mektubuma cevap versin. ‘Varsa tespit ettiğiniz kişiler bildirin, gereğini yapalım’ diyorum. Yarın bunun için de ‘Biz hukuken söylemedik, siyaseten söyledik’ diyecekler. Millet bunu affetmeyecek. Otursunlar, Adalet ve İçişleri Bakanları, Cumhurbaşkanı’na hesap versinler, hesap verecek kişi ben değilim.” (Turan YILMAZ)