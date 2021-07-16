İBB’de şehitler koalisyonu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde 15 Temmuz gecesi şehit olan, aralarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ağabeyi İlhan Varank’ın da bulunduğu 17 şehit için bir tören yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İBB Meclis Başkanvekili Doğan Subaşı ve AK Parti İBB Meclis Başkanvekili Tevfik Göksu ile meclis üyeleri ve vatandaşlar birlikte dualar okudu. İmamoğlu, darbelere karşı demokrasinin ve demokrasi kanallarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Hak, hukuk, adalet kimliği her kuruma, özellikle hukuk sistemine mutlaka yerleştirilmeli” dedi.

ŞEHİTLİK KARANFİLLERLE DONATILDI

15 Temmuz şehitleri, Edirnekapı’daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’nde düzenlenen törenle de anıldı. Şehitlikteki törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasının ardından törene katılanlar şehit yakınlarına taziyede bulundu. Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

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