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İBB'de seçim günü! CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu: Nuri Aslan kimdir?

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#İBB#CHP#Nuri Aslan
İBBde seçim günü CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu: Nuri Aslan kimdir
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 08:27

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gözler bugün yapılacak olan İBB Başkanvekilliği seçimine çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimle ilgili yaptığı açıklamada adayın belirlendiğini ve belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyesinin belediye başkanvekili olacağını söylemişti. CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner sosyal medya hesabından aday olarak önerilen ismin Nuri Aslan olduğunu açıkladı.

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Saraçhane'de düzenlenen iftar programında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hep birlikte ayağa kalkıp seçim kampanyalarını başlattıklarını belirtti. Özel, "Adayımız belli, sloganımız belli" dedi.

"BİR BELEDİYE MECLİS ÜYEMİZ BAŞKANVEKİLİMİZ OLACAK"

CHP Genel Başkanı Özel, "İBB Meclisindeki seçimde kim aday olacak?" şeklindeki soruya karşılık, "Şu an bir isim söylemiyoruz. Ancak bir belediye başkanımız aday olmayacak. Öyle tartışmalar oluyor. Belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyemiz belediye başkanvekilimiz olacak." ifadesini kullandı.

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CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ İSMİ AÇIKLADI

CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, İBB CHP Meclis Grubu tarafından İBB Başkan Vekilliğine Nuri Aslan isminin önerildiğini açıkladı.

SEÇİM BUGÜN

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, belediye başkanvekili seçimini belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirecek. Seçimin saat 13.00'te başlaması bekleniyor.

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NURİ ASLAN KİMDİR?

İBB'deki profiline göre Aslan 1969 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı.

2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yıllarında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

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2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi.

Aslan 15 Nisan 2024'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde Birinci Başkan Vekili seçildi.

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#İBB#CHP#Nuri Aslan

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