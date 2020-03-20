İBB’de 208 kişi tekrar işe alındı

İBB ve sendika yöneticileri, İmamoğlu’nun da katılımıyla Florya’daki başkanlık konutunda bir araya geldi. Toplantıya, İBB’yi temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Başkan Danışmanları Yiğit Duman ve Murat Ongun ile Hak-İş’e bağlı Oleyis Sendikası Başkanı Vedat Böke, Hizmet-İş Sendikası Başkanı Mehmet Keskin ile aynı sendikanın genel başkan yardımcısı Halil Demir katıldı. İşçileri temsilen de 8 kişi toplantıda hazır bulundu.ÿ

Ekrem İmamoğlu, " ’Temsilci arkadaşları davet edin, görüşeceğim’ dedim. Bana arkadaşları siz yolladınız. Ben, kimseyi seçmedim. Onlara da şunu söyledim: ’Bakın arkadaşlar, sizinle bir zorumuz yok. Hakkımızla girdik diyorsunuz. Tamam. Yazın, çizin, başvurunuzu yapın, elimizden geleni yapalım. Tekrar işe girmeniz konusunda sürece hassasiyetle davranalım. Kimseye kötü gözle bakmıyoruz.’ Buradaki arkadaşların hiçbirini tanımıyorum ben. Hiçbir arkadaşımla benim kişisel bir husumetim olabilir mi? Mümkün değil. O dönemde çıkarılan arkadaşların da bir kısmı, farklı yöntemlerle, hiç kimsenin müdahalesi olmadan işe girdi bizde. Onlarca insan işe girdi. Bundan sonra da girecek" şeklinde konuştu.

PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Protokolde İBB adına Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile Başkan Danışmanı Yiğit Bulut’un, sendikalar adına da Böke, Keskin ve Demir’in imzaları yer aldı.

"İşbu protokol İBB ile Hak-İş arasında düzenlenmiştir. 2019 Ağustos ayı içerisinde iş akdi sona erdirilen çalışanlardan 208’inin işe alınması ile ilgilidir. Küresel salgın nedeniyle oluşan sağlık riskleri toplu gösteri ortamlarında insanlarımızı risk altına sokmuştur. Bu risk de değerlendirilmiş ve toplumsal dayanışma ihtiyacının en üst düzeyde olduğu bu dönemde aşağıdaki kararlarda mutabık olunmuştur" ifadelerinin yer aldığı protokolde şu maddeler yer aldı:

- Ağustos ayı içerisinde işten çıkarılan personellerden 208’inin işe geri alınması öngörülmüştür. Bu isimler Hak-İş tarafından İBB’ye teslim edilmiştir

-Teslim edilen isimler haricinde protokol sonrası listeye herhangi bir ekleme yapılmayacak, yeni bir talep oluşturulmayacaktır.

-Paylaşılan 208 isim güvenlik soruşturması ve sosyal taramadan da geçirilerek niteliklerine uygun bir iş teklifi ile 30 Haziran’a kadar değerlendirilmeye alınacaktır. Yapılacak taramalarda herhangi bir siyasi parti veya liderine, İBB kurumsal kimliğine, İBB Başkanı ya da yönetimine yönelik suç ve hakaret içeren faaliyetlerde bulunanlar değerlendirme dışında tutulacaktır. 208 kişiden İşe iade talebiyle yasal süreç başlatanlar bu taleplerini sonlandıracaktır.

-İBB Binaları ve çevresinde bu ve benzeri sebeplerle kurulmuş tüm gösteri noktaları tümüyle kaldırılacak ve yeniden kurulmayacağı gayrı kabili rücu (değiştirilemez, geri dönülemez, geri çevrilemez) olarak sendika tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.