İBB’de 15 tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 92’si tutuklu, 7’si firari, 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 kişi hakkında açılan davanın görülmesine dün 30’uncu gününde devam edildi. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen davaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Duruşma başlamadan önce salonda bulunan izleyiciler ve avukat eşi Sinem Keleş elinde tuttuğu “Seni seviyorum sevgilim, iyi ki doğdun” yazılı kâğıt ile tutuklu sanık İBB Genel Sekreteri Gürkan Akgün’ün doğum gününü kutladı. Duruşmada Güney Cebeci Madencilik’in sahibi firarı şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun çalışanı Adem Başer’in avukatı savunma yaparak müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını istedi. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan aylık tutukluluk incelemesinin yapılacağını, bu kapsamda dosyaları ana davayla sonradan birleştirildiğinden Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İsmail Akkaya ve Seyhan Özcan’ın avukatlarının tahliye taleplerinin alınacağını açıkladı.

İMAMOĞLU’NA UYARI

Tutuklu yargılanan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, bulunduğu yerden elini kaldırarak söz istedi ancak Başkan Aylan saydığı isimlerin avukatları dışında kimseye söz verilmeyeceğini bildirdi. İmamoğlu’nun duruma itiraz etmesi üzerine Mahkeme Başkanı bu şekilde devam ederse salondan çıkarılacağı yönünde uyardı.

KİMLER TAHLİYE OLDU

Yaklaşık 3 saat süren aranın ardından mahkeme heyeti, Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin ve Seyhan Özcan ile reklamcı Esma Bayrak, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni ve İSPER A.Ş. çalışanı Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya’nın tahliyesine karar verdi. Duruşma sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi.

32’NCİ ADA BULUŞMASI’NDA SOYTEKİN TEPKİSİ

İBB soruşturması kapsamında tutuklu ailelerin kurduğu Aile Dayanışma Ağı (ADA) Platformu, 32’nci buluşmasını Silivri’de gerçekleştirdi. Mahkeme salonunun hemen yanında bulunan otopark alanında toplanan tutuklu aileleri, itirafçı Adem Soytekin’in tahliyesine tepki gösterdi. Tutuklu yakınları adına konuşan Dilek Kaya İmamoğlu, İBB dosyasındaki tüm tutuklular için tahliye kararı istedi. Dilek Kaya İmamoğlu yaptığı konuşmada, “Yalnızca işlerinin gereğini yapan insanlar, dosya içinde belirsizliğe terk edilmiş durumdalar. Etkin pişmanlıkla algılar kuruluyor. Tutukluluk süresi dolan insanlar özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor. Haftalardır burada bütün siyasilere seslenmemize rağmen bu gerçeği ne kimse duyuyor ne de görüyor. Neden? Neden görmek, duymak istemiyorsunuz?” dedi.