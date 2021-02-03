İBB zabıta alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB 100 zabıta memuru alacak

İBB zabıta alımı sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. İBB zabıta alımı başvuruları 4 Ocak ve 10 Ocak tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edileceği duyuruldu. Zabıta memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

İBB ZABITA ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 3/2/2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

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Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 500 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 8/2/2021 tarihinde, uygulamalı sınav ise 9/2/2021-19/2/2021 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.