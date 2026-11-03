İBB yöneticisi Erhan Karaal'ı evinin önünden kaçırmışlardı: İstenen cezalar belli oldu

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Maltepe’de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evine yürüyen İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, birden fazla kişi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. İlk olarak Fatih’te bodrum katı olduğu öğrenilen bir yere götürülen Karaal, burada bir süre alıkonuldu. Ardından Avrasya Tüneli üzerinden Anadolu Yakası’na geçirilen Karaal, kısa süre bir yerde tutulduktan sonra Tuzla Orhanlı’daki prefabrik konteynere götürüldü. Karaal, 18 Haziran’da düzenlenen operasyonla elleri, kolları ve gözleri bağlı halde bulundu. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı araçlar, kamera görüntüleri ve telefon sinyalleri incelendi. Toplanan deliller doğrultusunda soruşturma tamamlanırken, 17’si tutuklu, 6’sı firari, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 24 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

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DEMİR ÇUBUKLARLA DÖVÜLDÜ, TIRNAKLARI ÇEKİLDİ

İddianamede, Karaal’ın ilk olarak Fatih’te bodrum katı benzeri bir yerde tutulduğu, burada gözlüğü, cüzdanı ve telefonunun alındığı belirtildi. Karaal’ın ifadesinde, kendisini kaçıran kişilerin 300 ila 500 kilogram altın istediğini, eski İBB yöneticisi Serdal Taşkın ve Ekrem İmamoğlu’nun kasası olduğunu öne sürdüklerini anlattığı aktarıldı. Karaal’ın, çocukları için biriktirdiği 2-3 milyon lirayı verebileceğini söylemesine rağmen darbedilmeye devam edildiğini ifade ettiği kaydedildi. Karaal’ın ifadesinde, bagajda taşınarak karanlık bir prefabrik yapıya götürüldüğünü, burada demir çubuklarla darbedildiğini ve tırnaklarının çekildiğini söylediği belirtildi. Şüphelilerin daha sonra Karaal’ı Tuzla Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi’ndeki konteynerin bulunduğu alana götürdüğü kaydedildi.

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319 ORTAK BAZ KAYDI TESPİT EDİLDİ

18 Haziran’da prefabrik konteyner içerisinde elleri, kolları ve gözleri bağlı bir kişinin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine adrese giden polis ekiplerinin, Karaal’ı yerde bağlı halde bulduğu belirtildi. Olay yerinde gözcülük yaptığı öne sürülen İsmail Aykurt’un ise tabancayla yakalandığı aktarıldı. Karaal hakkında düzenlenen 10 Ağustos 2026 tarihli hastane raporunda, yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve yaşamını tehlikeye soktuğu belirtildi.

KAÇIRMA PLANINDAKİ GÖREV DAĞILIMI İDDİANAMEDE YER ALDI

Soruşturma kapsamında 15 GSM hattına ilişkin yapılan incelemede 319 ayrı ortak baz kaydı tespit edildi. İddianamede, Ercan Kösek, Sedat Aksoy, Mazlum Baran, Abdulkadir Baykara ve Ümit Aygül’ün olayın gerçekleştiği zaman diliminde aynı veya yakın baz istasyonlarından sinyal verdiği belirtildi. Bu kayıtların kamera görüntüleri ve araç tespitleriyle birlikte değerlendirildiği kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin olay öncesinde Karaal’ın aracına GPS takip cihazı yerleştirilmesi, evinin çevresinde gözetleme yapılması, kaçırma sırasında araçların kullanılması ve Karaal’ın farklı adreslere götürülmesi gibi eylemlerde rol aldıkları öne sürüldü. Bazı şüphelilerin ise araç temini, konaklama, yemek ve ulaşım gibi konularda gruba yardım ettiği, İsmail Aykurt’un da Karaal’ın tutulduğu konteynerde gözcülük yaptığı belirtildi.

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24 SANIK HAKKINDA 37 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede 24 sanık hakkında ayrı ayrı; 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, 'Eziyet' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'Silahla, birden fazla kişiyle birlikte yol kesmek suretiyle geceleyin yağma' suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Böylece sanıklar hakkında toplam 17 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca İsmail Aykurt hakkında 'Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

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