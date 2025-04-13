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Bakan Tunç: ‘Savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmeler gerçek dışıdır

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#İBB
Bakan Tunç: ‘Savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmeler gerçek dışıdır
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 15:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerin farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu. Bakan Tunç, 'Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir.' dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un X'ten yaptığı açıklama şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 53. Maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır.

Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir.

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#İBB

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