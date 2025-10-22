×
HABERLERGündem Haberleri

İBB yolsuzluk soruşturmasında 22 kişi ifade için emniyette

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 11:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 200'ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı. Emniyet'e gelen 22 kişinin ifadeleri alınmaya başladı.

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, belediye meclis üyeleri ve İBB çalışanlarının da aralarında bulunduğu 200’ün üzerinde kişi savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı. Bu sabah emniyete gelen 22 kişi ifade vermeye başladı.

200'ÜN ÜZERİNDE PERSONEL ÇAĞIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200’ün üzerine personel ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı.

22 KİŞİ İFADE İÇİN EMNİYETTE

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 22 kişi, sabahın erken saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine gelerek avukatları eşliğinde ifade vermeye başladı.

#İBB Soruşturması#Yolsuzluk#İfade Alma

