İBB yolsuzluk soruşturmasında 19 kişiye tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, ana iddianamede yer almayan ve dosyaları ayrılan 21 kişi hakkında aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. İstanbul 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği, Murat Ongun’un bacanağı İbrahim Can Yaman, MEDYA A.Ş. şirketinde Finans ve Bütçe Koordinatörü Burak Arslan, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in asistanının eşi Savaş Can, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, Yusuf Yüce, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in şoförü Doğukan Arıcı, işinsanı Bulut Aydöner, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in oğlu Örsan Çetin, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda görevli Arzu Can, İBB iştiraklerinden İSPER AŞ’de görevli Çağatay Takaoğlu, iş insanı Fikri Murat Demir, Ali Arslan, Alper Yıldırım, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin’in şoförü Sonkan Turan’ın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilenlere yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

BAŞKANIN ŞOFÖRLERİ TUTUKLU KALACAK

Şüphelilerin üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta geçirdikleri süre, isnat edilen suça yasada öngörülen ceza miktarı, delillerin büyük çoğunluğunun toplanmış olmasını tahliye gerekçesi olarak gösterildi. Ekrem İmamoğlu’nun şoförleri Recep Cebeci ile Zekai Kırat’ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.