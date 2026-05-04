İBB yolsuzluk davasında 32. duruşma: Erteleme kararı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA DOKUZUNCU HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 37 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

33 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti geçtiğimiz celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı olan İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü olan Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi olan Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya'nın tahliyesine karar verildi.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Duruşma saat 10.50 sıralarında başladı. Ali Sukas’ın avukatı duruşmada heyetten talep ettiği hususların karşılanmadığını belirterek itirazda bulundu. Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya ise duruşma sırasında Mehmet Pehlivan’ın savunmasında dile getirilen reddi hakim taleplerine değinerek, "Adem Soytekin’in öne alınması mizansen olarak geliyor" dedi. Mahkeme Başkanı bu sözlere, "Avukat bey burada bir talep yok. Bu cümlelerle yargılama ilerleyemez. Mizansense sizin düşünceniz" şeklinde yanıt verdi. Bu sırada Avukat Baran Kaya’nın mikrofonu kapatıldı. Mahkeme Başkanı ayrıca, "Talimatla iş yapıyorsunuz diyen avukatı çıkarırım" ifadelerini kullandı. Firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun çalışanı şoför Ahmet Güldü’nün savunma yapması beklenirken, yaşanan tartışma nedeniyle savunmasına geçilemedi. Bunun üzerine Güldü, "Savunmamdan çalıyorsunuz" diyerek duruma tepki gösterdi.

5 MAYIS' A ERTELENDİ

Duruşmada avukatlarla mahkeme başkanı arasındaki gerginliğin sürmesi üzerine duruşmaya ara verildi. Ara sırasında söz alan Ekrem İmamoğlu, "Yaptığınız ayıp başkanım, aşağısı buz gibi inmiyorum" dedi. Duruşmada jandarmalar, Ekrem İmamoğlu’nu nezarete inmesi yönünde uyarırken İmamoğlu, "Komutan bey, pinpon topu muyuz, oradan oraya gidiyoruz. Aşağısı buz gibi, ben inmiyorum. Yaka paça götürün, buyurun kullanın yetkinizi. Herkes insan, birisi zatürreden yatıyor şu an Çam Sak