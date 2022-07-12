İBB ve Valilik’ten sel mağdurlarına çifte yardım

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İstanbul Esenyurt’ta dün günün ilk ışıkları ile birlikte su basan ev ve işyerlerindeki temizlik işleri yeniden başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Vali Yunus Sezer ile yaşanan sel felaketi sonrası selden etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu, mağdur vatandaşları ziyaret etti. İstanbul Valiliği’nin evlerini su basanlara 5, işyerlerini su basanlara da 10 bin lira ödeme yapılacağını açıklamasının ardından İBB de mağdur vatandaşların belirlenerek 7’şer bin lira ödeme yapılacağını duyurdu.

'BU HEPSİNDEN BÜYÜKTÜ'

Evini su basan vatandaşlardan Murat Aktaş, ‘’Dün valilik açıklaması sonrası 5 bin TL yardım paramı aldım, bazı komşularım da aldı. İBB yardımı hakkında bilgim yok ama en azından yaramıza merhem olur. Ben 30 senedir burada oturuyorum, sel baskınlarına alıştık fakat bu hepsinden büyüktü’’ dedi. İşyerini su basan oto tamir çalışanı bir vatandaş da “Para için başvurumu yaptım ama henüz çıkmadı. Maddi olarak çok hasarımız var, yardım istiyoruz. Şimdi hasarlı eşyalarımızı çıkarıyoruz. Atölyemizde çok hasar var. 10 bin TL yardım ihtiyacımızı karşılamaz ama yine de sağ olsunlar’’ diye konuştu.

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YANLIŞ İMAR SEBEP OLDU

Haramidere'nin taşmasıyla su baskınları yaşanan mahallelere giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yapılan çalışmaları koordine etti. Meteorolojinin yoğun yağış uyarısının ardından bölgedeki vatandaşları bilgilendirerek uyardıklarını belirten Bozkurt, “Esenyurt’un önemli sorunlarından bir tanesi Haramidere’nin ıslah çalışması. Maalesef geçmiş yıllarda yanlış imalatlar, yanlış imar izinleri ve alt yapı yetersizliği yüzünden sorun buraya kadar geldi. Derenin ıslah edilmesi lâzım, geçmiş yıllarda yapılan yanlış imalatların düzeltilmesi lâzım” dedi.



