Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İBB ve İSKİ logolu kamyonette 112 kilo esrar ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Esrar#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 12:42

Başakşehir'de yapılan operasyonda İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi logoları bulunan ve üzerinde "Bakım onarım aracı" yazan kamyonette 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin belediyeye çalışan şirketin taşeron işçileri olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklaya göre; Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri 16 Ocak'ta uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alınılması üzerine operasyon yaptı.

Başakşehir'de belirlenen adreste yapılan incelemelerde üzerine, İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan ve "Bakım onarım aracı" yazan kapalı kasa kamyonetten, farklı bir araca uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kolilerin nakledildiği görülmesi üzerine baskın düzenlendi.

İBB ve İSKİ logolu kamyonette 112 kilo esrar ele geçirildi

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildi. Operasyonun devamında belirlenen adreslerde 2 şüpheli daha yakalandı.

Haberin Devamı

Şüphelilerin belediyeye çalışan şirketin taşeron işçileri olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

İBB ve İSKİ logolu kamyonette 112 kilo esrar ele geçirildi

İBB ve İSKİ logolu kamyonette 112 kilo esrar ele geçirildi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Esrar#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI | 3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI? | '3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım'

#Şiveli Konuşma
Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey