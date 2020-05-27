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Haber Giriş: 27.05.2020 - 00:10,Son Güncelleme:

İBB Sözcüsü Murat Ongun hatasını itiraf etti

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İBB Sözcüsü Murat Ongun hatasını itiraf etti
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İBB Sözcüsü Murat Ongun katıldığı bir televizyon kanalında, "kalabalık otobüs" tartışmasında Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu itiraf etti. Murat Ongun, "Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" açıklamasını yaptı.

Ongun programda uzun süre Türkiye'nin gündemi olan '47 yolcunun bindiği Fazilet Durağı' iddialarıyla ilgili sorulan soru karşısında hatası olduğunu itiraf etti. Ongun, "Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 küsür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" ifadelerini kullandı. Ongun ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı suç duyurusu hakkındaki takipsizlik kararına da itiraz etmeyeceğini açıkladı. Ongun, "Bu itirazın üzerine gitmememizin nedeni de o" dedi.

TARTIŞMA NEREDEN ÇIKMIŞTI?

İBB Sözcüsü Murat Ongun, 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan araca, sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen bir anda 47 yolcunun bindiğini savunmuştu. İddiaları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gündeme getirmişti.

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