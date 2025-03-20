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İBB soruşturmasında yeni gelişme: Para görüntüleri ortaya çıktı

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#İBB#Para#Haber
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 13:01

İBB'ye yönelik soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Emniyet güçlerinin operasyonunda zulalanmış paraların ele geçirildiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan iş insanı Ali Nuhoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Kurulu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un sağ kolu ve soruşturma kapsamında yurt dışına kaçan Emrah Bağdatlı'nın evinde yakalanan yüklü miktarda para görüntüleri ortaya çıktı.

İBB soruşturmasında yeni gelişme: Para görüntüleri ortaya çıktı

ALİ NUHOĞLU'NUN EVİNDE YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Hakkında gözaltında kararı verilen isimlerden biriydi Ali Nuhoğlu. Evinde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para bulundu. Gözaltına alınan isimler arasındaydı. Nuhoğlu'nun evinde nakit 40 milyon lira ele geçirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

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İBB soruşturmasında yeni gelişme: Para görüntüleri ortaya çıktı

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İBB soruşturmasında yeni gelişme: Para görüntüleri ortaya çıktı

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#İBB#Para#Haber

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