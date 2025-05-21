İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ertan Yıldız serbest bırakıldı

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Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan İBB'de yönetici olarak görev yapan Ertan Yıldız, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ikinci kez ifade verdi.

Yıldız, ifadesinin alınmasının ardından hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararı verilerek tahliye edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dosya kapsamında örgüt yöneticisi olarak gözaltına alınan ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Yıldız'ın avukatı aracılığıyla yapmış olduğu başvurular neticesinde ifadesinin alındığı belirtilerek, "İfadelerinde örgütün yapısı, örgütün genel faaliyetleri ve örgüt kapsamında yapılan birçok olayı anlatarak TCK 221/4 sayılı maddesinde yer alan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında samimi beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin beyanları doğrultusunca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan araştırmalarda bahsedilen olaylara ilişkin tespitler somutlaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, "Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sulh Ceza Hakimliğince tahliyesine ve hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına karar verilmesinin talep edildiği, 21 Mayıs tarihli sorgusu neticesinde şüphelinin tahliyesine ve hakkında 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulur." denildi.

Son gelişmeye ilişkin ayrıntıları paylaşan CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, şu notları paylaştı:

Yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden biriydi Ertan Yıldız ve geçtiğimiz günlerde savcılığa bir dilekçe sunarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini verilmişti.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Başsavcılık o talebi kabul etti ve Ertan Yıldız etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olarak detaylı bir şekilde söz konusu yapılanmayı, tüm süreci detaylı olarak anlattı ve verdiği etkin pişmanlık ifadesinin ardından da başsavcılığın kararı doğrultusunda ev hapsi uygulanmak suretiyle tahliyesi yönünde bir karar verildi.

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Ertan Yıldız, yolsuzluk soruşturmasında tahliye edilen isimlerden biri oldu. Ev hapsi kararı uygulanmak suretiyle. Ertan Yıldız ismi neden önemli; yolsuzluk soruşturmasında hem Ekrem İmamoğlu'nun sağ kulu hem de Ekrem İmamoğlu'nun aynı zamanda danışmanı olarak bilinen bir isim ve söz konusu yolsuzluk sürecindeki o yapılanmaya ilişkin detaylı olarak bilgi sahibi olan isimlerden biri. Zaten verdiği ifadede de bunlardan bahsetti.

İHALELERİ BEYLİKDÜZÜ KÖKENLİ FİRMALARA VERDİLER

Özellikle ihale alım süreçleri ile ilgili olarak "Benim duruşumdan kaynaklı olarak bir süre sonra farklı bir şekilde yapılandı. Ben bunu hissettim. Başta Ekrem İmamoğlu'nun olduğu ve Fatih Keleş aracılığıyla temaslar olduğunu hissettim. İştirakler üzerinden istediklerini tam manasıyla alamadıklarında İBB bünyesindeki fen işleri, yol bakım daireleri, yapımcı daireleri gibi üzerinden daha fazla iş vermeye başladılar.

Küçük ve orta nitelikleri üstleri kendilerine yakın olan firmalara vermeye başladılar. Bu firmaların pek çoğu da Beylikdüzü kökenli. Yani önceden bildikleri firmalar. Firmalara işler verilmeye başlanmıştır. Bunun sebebi iştiraklerle benim taleplerini gerçekleştirmek istemememdir" şeklinde bir takım beyanlarda bulundu. Özellikle ihale alım süreçlerinde ihalelerin yalnızca belli firmalara verildiği zaten soruşturmanın ana unsurunu oluşturan unsurlardan bir tanesiydi. Ve Ertan Yıldız vermiş olduğu ifadesinde bunu doğruladı.

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MURAT GÜL İBRAHİMOĞLU İDDİASI

Özellikle Murat Gül İbrahimoğlu ile ilgili söyledikleri çok çarpıcıydı. "Murat Gül İbrahimoğlu'nun çok yüksek kazançlar sağlamasına sebep olmuşlardır. Ben İBB üst yönetiminde olduğum için farklı tarzda bir takım yapılanmaları da gördüm" dedi Ertan Yıldız ifadesinde.

Ve yine "Bir takım paraların resmi hesaplardan yurt dışına gönderilmiş olduğunu düşünüyorum. Bu paraların bir kısmı da Ekrem İmamoğlu'na aittir" şeklinde beyanlarda bulundu.