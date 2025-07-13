İBB soruşturmasında şoförler de cezaevinde

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Şüphelilerden Bulut Aydöner, Fatih Yağcı, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Murat Or, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca ve Ümit Polat, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘rüşvete aracılık etmek’, ‘rüşvet almak’ suçlarından cezaevine gönderildi. Muhasebeci Zafer Çimen ve işinsanı Salih İlhan ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklama talepli sevk yazısında, şüpheli şoförlerin, işverenleri konumunda bulunan şahısların rüşvet ya da irtikap adı altında topladıkları paraları ilgili kişilerden doğrudan elden aldıkları ya da teslim ettikleri öne sürüldü.

MANAVGAT’A YEDEK FORMÜLÜ

Antalya’da Manavgat Belediyesi’nde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve istifa eden CHP’li 6 meclis üyesinin istifası İlçe Seçim Kurulu’nca onaylandı ve yerine yedek üyeler göreve davet edildi.

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Manavgat Belediye Meclisi’nde CHP’li yedek üyeler Kasım Küçükkaya, Halil Ünal, Mustafa Emek, Özgün Göllü, Selma Bülbül ve Adil Baybuğ göreve davet edildi. CHP’nin 20, AK Parti’nin 10 ve MHP’nin 6 üyesi, yarın Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın yerine belediye başkanvekilini seçecek.