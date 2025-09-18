×
İBB soruşturmasında itirafçı Yıldız, CHP’den istifa etti

Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 21:30

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra itirafçı olan Ertan Yıldız CHP’den istifa etti.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan Ertan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ‘yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ertan Yıldız, tutuklanarak cezaevine girmişti. Bir süre sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Bakırköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Yıldız, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

İTİRAFLARI SONRASI EV HAPSİ KALDIRILMIŞTI 

Ertan Yıldız, Tüm para sistemini Ekrem İmamoğlu'nun kontrol ettiğini, ihalelerin Beylikdüzü kökenli firmalara verildiğini itiraf etmişti. İtirafları sonrası hakkındaki ev hapsi kaldırılan Ertan Yıldız, bugün CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

