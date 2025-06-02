İBB soruşturmasında iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Belediyelerdeki usulsüzlükleri böyle anlattı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 18 Nisan'da tutuklanan örgüt elebaşı Aktaş'ın, talebi üzerine savcılıkça yeniden ifadesi alındı.

Aktaş, 30 Nisan'daki ifadesinde, cezaevinde olması nedeniyle bazı verilere ulaşamadığını, birtakım olayları o an hatırlayamadığını söylediğini aktararak, "Sonrasında bu eksiklikleri tamamlayacağımı belirtmiştim. Bu kapsamda ifademe ek hususlar yapacağım." diyerek etkin pişmanlık kapsamında ifade vermek istediğini belirtti.

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Aktaş ifadesinde, Beşiktaş, Avcılar, Beyoğlu, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İETT ve İSFALT'ta yapılan usulsüzlükleri anlattı.

"RIZA AKPOLAT'A 2 ARAÇ ALDIM"

Beşiktaş Belediyesi'yle ilgili, şüphelilerden Fahri Aksoy'un, tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'a 2 araç aldığını belirten Aktaş, "Aksoy ve Bektaş Yıldız (şüpheli), Akpolat'a şantaj yaptı. Araçların ücretinin ödenmediği belirtiliyordu. Ben de bu olaya kardeşlerim aracılığıyla vakıf olmuştum. Araçların parası olarak 7 milyon 500 bin lira 25 Şubat 2021'de çekilip Etiler'de Fahri Aksoy ile Alican Abacı'ya elden teslim edildi. Para verildikten sonra bir kısmı araç bedelleri ödenmesi için Akpolat'ın Emza isimli şirket hesabına elden yatırılıp araç satın alındığı firmaların hesaplarına gönderildi. Kalan tutar da Aksoy ile Akpolat arasındaki diğer hesaplar için mahsuplaştırıldı. Rıza Akpolat'ın şirketine ait araç listesi ve şirket hesapları incelendiğinde araçların alındığı firmalar, tarihler ve para transferleri tespit edilebilir." beyanında bulundu.

Şüpheli Alican Abacı'nın tüm malvarlığını Fikret Demir'in ve şirketlerinin üzerine yaptığını anlatan Aktaş, şöyle devam etti:

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"Alican Abacı'ya bir araç alınmıştı. Hatırladığım kadarıyla bu araç bayiden alındığı gün Abacı'ya teslim edilmiş, hala da eşinin kullanımında olduğunu duydum. Kardeşlerim ve yakınlarımdan öğrendiğime göre belediyeden alacaklarına karşılık bu aracı almak zorunda kaldıklarını belirttiler. Kendilerine sorulduğunda detaylandıracaklardır. Kardeşlerimin ve yakınlarımın şirketlerine ait hak ediş alacaklarının ödenmesi karşılığında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Abacı'nın talimatıyla, koruması, şoförü İbrahim ve O.A'ya 600.000 dolar teslim edilmiştir."

AVCILAR VE BEYOĞLU BELEDİYELERİNE YÖNELİK İDDİALAR

Aktaş, Avcılar Belediyesi'ne ilişkin ise şunları kaydetti:

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"Avcılarla ilgili olarak, Alican Abacı, kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi'ndeki birikmiş hak ediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında, CHP Avcılar Belediyesi Başkan Adayı Utku Caner Çankaya'nın seçim çalışmalarında kullanılması için 5 milyon 500 bin lira para ve araç talep etmiştir. Paranın 1 buçuk milyon lirası Y.A. tarafından nakit çekilerek Akın Kumanlı'ya verilmiş, geri kalan 4 milyon lira ise farklı tarihlerde Y.A. tarafından Akın Kumanlı'nın hesabına gönderilmiştir. Çekilen paraların dekontları ve paralar Akın Kumanlı tarafından Erhan Daka'ya elden teslim edilmiştir. Araçlar seçim bölgesinde çalıştırılmak üzere Erhan Daka'nın kontrolüne verilmiştir."

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Beyoğlu Belediyesine ilişkin ise Abacı'nın kardeşleri ve akrabalarından Beşiktaş Belediyesindeki birikmiş hak ediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında, Beyoğlu Belediyesi Başkanı İnan Güney'in adaylık döneminde seçim çalışmalarında kullanılması için araç talep ettiğini aktaran Aktaş, araçların seçim bölgesinde çalıştırılmak üzere Güney'in kontrolüne verildiğini söyledi.

İHALE KARŞILIĞINDA KİRALANAN ARAÇLAR

Aktaş, kardeşlerinin ve yakınlarının firmalarının Beşiktaş Belediyesinde araç kiralanması ile ilgili ihaleler aldığını, belediyenin ihale kapsamında yer alan araçlar dışında kardeşlerinden fazladan araç talep ettiğini, bu araçların hiçbirinin ihale evraklarında yer almadığını dile getirerek, söz konusu araçların başta Beşiktaş Belediyesinin başkan, başkan yardımcılarının yakın çevreleri ile CHP Genel Merkezi ve İstanbul İl Başkanlığında kullanıldığını anlattı.

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Beşiktaş Belediyesinin zorlamasıyla Hakan Bahçetepe'ye Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olmadan önce araç teslim edildiğini öğrendiğini anlatan Aktaş, "Belediye Başkanı olduktan sonra araç defaten istenmesine rağmen teslim edilmemiştir. Halihazırda yakın çevresince bu araç kullanılmaya devam etmektedir. Beşiktaş Belediyesinde kapsam dışı alınan araçlardan biri de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e verilmiştir. Noterde kira sözleşmesi yapıldığını ancak kira bedeli olarak belirtilen tutarın hiçbir şekilde ödenmediğini belirtmiştim. Kira sözleşmesini dosyaya sunuyorum." ifadelerini kullandı.

KAZI İZNİ İÇİN HAKAN BAHÇETEPE 300 BİN DOLAR VERİLDİĞİ İDDİASI

Aktaş, ortağı olduğu firmanın elektrik hattı çekmek için kazı izni talebinde bulunduğunu, bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe'ye 300 bin dolar verildiğini, paranın Gürkan Dölekli tarafından Özer Ayık ile teslim edildiğini anlattı.

Bahçetepe'nin para talebini ilk olarak Baki Aydöner'e ilettiğini belirten Aktaş, "Baki de bu talebi Seza Büyükçulha'ya iletmiştir. Büyükçulha, Dölekli ile görüşerek kazı izninin verilebilmesi için Bahçetepe'nin 300 bin dolar para istediğini belirtmiştir. Bu olayda G. asfaltın finans müdürü B.B. Ankara'daki bir dövizciden Kapalıçarşı'daki dövizciye göndererek Özer Ayık'ın teslim almasını sağlamıştır. Bu para Özer Ayık tarafından bizzat Hakan Bahçetepe'ye teslim edilmiştir. Kazı izinin verildiği tarihten 1 ay öncesine kadar ki HTS'lerine bakıldığında bir araya geldikleri görülecektir." dedi.

Aktaş, Güven Elif OAT AŞ'nin Karayollarından kiraladığı akaryakıt istasyonu ve AVM tesisi işletmesinde hem kazı iznini hem de ruhsat iznini çözen Seza Büyükçulha'nın, bu ödemelerin dışında AVM'de kafe açmak için en büyük dükkanın verilmesi sözünü aldığını, AVM'de başka kahve markası olmaması şartını Dölekli'ye sunduğunu ifade ederek söz konusu şartların Dölekli tarafından kabul edilmek zorunda kaldığını söyledi.

İHALE ALAN FİRMALARDAN SEÇİM İÇİN PARA VERMESİ İSTENDİ

Aziz İhsan Aktaş, 2024 yerel seçimlerinden önce CHP'li Özgür Karabat'ın kendisini arayarak, "Ekrem başkanın talimatı var, İstanbul'da CHP'li belediyelerden ihale alan firmaların seçim için para vermesi gerektiğini, para vermeyenlerin sonraki dönemde olmayacağını, ödemelerinin yapılmayacağını, belirtir" yönünde talimatını ileterek kendisinden para istediğini anlattı.

Aktaş, "Bu sırada yanımda Mustafa Selanik mahlaslı M.A. vardı. Görüşme Esenyurt'ta otelde gerçekleşti. Parayı Ö.G. aracılığıyla Özgür Karabat'ın, İkitelli'de bulunan ofisine 6 Mart 2024'te gönderip teslim ettirdim. Paranın miktarını banka kayıtlarından temin edip bildireceğim." beyanında bulundu.

Seyhan Belediyesiyle ilgili olarak da Aktaş, 19 Temmuz 2024'te Ankara'da Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile Oya Tekin'i temsilen ile bir araya geldiklerini, Seyhan Belediyesi'nden kendisine, kardeşlerine ve akrabalarına ait hak ediş alacaklarının ödenmesi karşılığında 1 milyon dolar para talep ettiklerini belirtti.

Kendisini, bu parayı almadan hak ediş ödemesinin yapılmayacağının bildirildiğini aktaran Aktaş, aynı gün 75 milyon lira hak ediş ödemesinin gerçekleştirildiğini, Tekin'e teslim edilen 1 milyon doların da Bulut ve Tekin arasında paylaşıldığını dile getirdi.

Aktaş, Ceyhan Belediyesine ilişkin ise "Önceki başkan döneminde belediye B. ile çalışıyordu. Sonraki dönemde Kadir Aydar belediye başkanı oldu. Kadir Aydar 21-22 Temmuz 2024'te İstanbul'a geldi bir otelde konakladı. Babası da 25-26 Temmuz 2024'te İstanbul'a geldi. Onu da aynı otele yerleştirdik. 26 Temmuz 2024 günü Koşuyolu'nda bulunan Elif LPG'nin şirket merkezine geldi. Akrabalarımın önceki döneme ait alacaklarının ödemesi için Yumurtalık'ta aile şirketleri adına kayıtlı 2 dairenin 20 milyon liraya alınmasını istedi. 9 Ağustos 2024'te iki dairenin tapusu ipotekli olarak yeğenim Uğur Aktaş'a devredildi. 14 Ağustos 2024'te dairelerin birine rayiç bedel 2 milyon lira olmak üzere toplamda 4 milyon lira ödendi." ifadelerini kullandı.

Aktaş, 6 Kasım 2024'te 300 bin doları Ankara'da Kadir Aydar'a bizzat teslim ettiğini, Aydar'ın babasının yeğeni Zafer Yaman'a şirketinde 6 milyon lira teslim edildiğini, tapuların üzerinde ipotek olduğunu kaydetti.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE İŞLERİ DEVAM EDEN ŞİRKETLERE CİDDİ BİR ŞEKİLDE BASKI YAPILMAYA BAŞLANDI"

İETT'deki usulsüzlüklere ilişkin Aktaş, ifadesinde şunları kaydetti:

"Kardeşime ait Bilginay isimli firma ile bana ait Elif LPG isimli firmalar İETT'de İBB'nin AK Parti belediye başkanlığı döneminde otobüs tamir bakım ve işletme ihalelerini kazanmış, çalışmaya başlamıştır. 2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu'nun İBB başkanlığını kazanmasından sonra Özgür Karabat'ın genel müdür olarak getirmiş olduğu A.K. aracılığı ile 2/b pazarlık ihaleleri ile çok sayıda garajın tamir bakım ve onarım işleri Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım AŞ firmasına verilmiştir. AK Parti döneminde işleri devam eden şirketlere ciddi bir şekilde baskı yapılmaya başlandı. Dönemin genel müdürü A.K. ile Yusuf Yadoğlu Antalya'da bir otelde görüşürken Yusuf tarafından A.K'ye para verilirken çekilen video kaydıyla kurum içerisinde bu işlerin açığa çıkmasından dolayı Ş.O. İETT'de bakım onarım işlerini yapan tüm firmaları Küçükçekmece'deki Menderes Cemaloğlu'na ait şirketin merkez binasında toplantıya davet etmiştir. Bu toplantıda Ş.O, (İBB Başkanı) Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirildiğini ve Florya'daki başkanlık konutunda toplantı yapılacağını bildirdi. Florya'da başkanlık konutunda yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Bülbüllü, Ş.O, Fatih Yadoğlu, Şaban Baka, Caner Vural ile toplantı yapıldı. Toplantıda, firmaların İBB yönetiminin isteklerini kabul etmemeleri halinde sözleşmelerin ifası sırasında çok fazla zorluk çıkarılacağı ve ödemelerinin yapılmayacağı belirtildi."

Toplantıda, taraflara sözleşme bedeli üzerinden yüzde 10 ödeme yapılması ve bu ödemenin her hak ediş yapıldığında talep ettikleri tutarlarda olması şeklinde taleplerde bulunulduğunu aktaran Aktaş, "Ulaşım AŞ firması ile Beydağ Ltd. Şti. firması Ayazağa garajı bakım onarım ihalesinde iş devri protokolünde görüleceği üzere, Ulaşım AŞ firmasının işleri daha da büyütülmeye çalışıldı. Ulaşım AŞ garaj sayısını artırırken belediyeye ayrıca bakım işlerinin dışında otobüs ve metrobüs satış ihalelerini de alarak hak ediş ödemelerini rahat bir şekilde almaya başladı. AK Parti döneminde iş alan diğer firmalar ise sürekli ödeme baskısı altında sıkıştırılıp söz edilen taleplerin yerine getirilmesi isteniyordu." diye konuştu.

İETT'YE YAKLAŞIK 85 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDIĞI İDDİASI

Aktaş, 15 Ağustos 2024'te yapılan ihaleler incelendiğinde Ulaşım AŞ ile Yusuf Yadoğlu'na ait firmaların ticari anlaşmazlığı sonucu 2 ihalenin aynı yıl 23 Ağustos'ta iptal edildiğini, 12 kasım 2024 tarihinde 2 ihalenin birleştirilerek tekrar ihaleye çıkıldığını belirterek, Yadoğlu'nun kontrolündeki şirketlerin bu ihalelere teklif verme yeterliliği ortadan kalmasından dolayı Yadoğlu'nun kendisiyle görüşerek bu ihalelere katılmak istediğini anlattı.

Yadoğlu'nun, sahibi olduğu Elif LPG ile ortak girişim yapmak istediğini söylediğini, kendisinin de buna destek verdiğini söyleyen Aktaş, "Şirket yöneticimi Antalya'ya gönderdim. Teminat ve teklif mektupları kendi firmaları Hanzade AŞ üzerinden sunuldu. Daha sonrasında anladığım kadarıyla Yusuf Yadoğlu, Remzi Baka ve C.M. bu projelerde ortak olmuşlar ve anlaşmışlar. Bu süreçlerin tamamı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile Fatih Keleş'in bilgisi dahilinde İbrahim Bülbüllü'nün organizasyonu ile yapılmıştır. Kardeşlerime ait şirketten iş ve ödeme baskısıyla İBB yönetiminin kendilerinden talep ettiği ödemelerin tutarlarının dekontlarını, teslim yeri ve teslim edilen kişileri avukatım aracılığıyla sunuyorum. Diğer firmalardan da aynı yöntemle para toplanmıştır. Bu zamana kadar (İETT) toplamda 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yapılmıştır." beyanında bulundu.

İSFALT'la ilgili ise Aktaş, kardeşlerinin şirketlerine ödemelerin yapılmadığını söyleyerek, şunları anlattı:

"Ertan Yıldız ve Burak Korzay, Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu belirtip 'Ya parayı verirsiniz ya da ödemeleri alamazsınız.' dediler. Bunun üzerine Korzay'ın arkadaşına ait Kilyos'taki bir otelde Korzay ile buluştuk, otel sahibi olduğunu düşündüğüm şahıs ile üçümüz oturduk. Bu buluşmadan birkaç gün sonra 19 Ocak 2024'te 970 bin doları daha önce oturduğumuz şahsa bizzat teslim ettim. Yanımda M.K. de bulunuyordu. Sonra kendileri parayı oradan teslim aldılar. Hem İSFALT'ta hem de İETT'de bizden alınan paraların kendilerinin sistem olarak adlandırdığı havuzda toplanıp Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda ilgili yerlere aktarıldığını belirttiler."

Aktaş ifadesini "Bahsettiğim tüm olaylarda belirttiğim paralar teslim edilmiştir. Paraların çekildiği gün veya sonraki güne ait sinyal bilgilerine birlikte bakılması halinde adları geçen kişilerle aynı bölgede ben veya kardeşlerim ya da şirket yöneticilerimizin sinyal verdiği görülecektir. Bu olaylar dışında hatırladığım başka olaylar olduğu takdirde beyanlarıma ek yapacağımı belirtmek istiyorum." sözleriyle tamamlandı.