İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli adliyeye sevk edildi

#Yolsuzluk Soruşturması#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Antalya Büyükşehir Belediyesi
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 13:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İSTANBUL ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ

Bu kapsamda, Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yellice'yi Antalya'da gözaltına aldı.

Yellice, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

#Yolsuzluk Soruşturması#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Antalya Büyükşehir Belediyesi

BAKMADAN GEÇME!