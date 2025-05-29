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İBB soruşturmasında ‘etkin pişmanlık’ tahliyesi

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#İBB Soruşturması#İBB#Seyfi Beyaz
İBB soruşturmasında ‘etkin pişmanlık’ tahliyesi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, işinsanı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade verdi. Beyaz, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

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Seyfi Beyaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 Nisan 2025’te tutuklanmıştı.

Beyaz İnşaat’ın sahibi Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Beyaz’ın verdiği etkin pişmanlık ifadesi yeterli görüldü. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği Beyaz’ın “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

‘RÜŞVET İSTENDİ’ İDDİASI

Beyaz daha önceki ifadelerinde, Bakırköy’de bulunan alışveriş merkezi için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüştü. Konu ile ilgili CİMER’e ihbarda bulunduğunu beyan etmişti.

 

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#İBB Soruşturması#İBB#Seyfi Beyaz

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