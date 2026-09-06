İBB soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporu ile alınan bilirkişi raporlarında, İBB Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde, İBB Başkanlık konutuna yönelik materyal alımı işi de dahil olmak üzere ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna ilişkin tespitlere yer verildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Abdülkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Mustafa Sökmen, Talha Özyurt, Vedat Taşdelen ve Volkan Karagöz savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle; Gökhan Fırtına, Mehmet Yücetürk, Rezzan Neslihan Vural, Saliha Ülkü Aydoğanve Ali Toy ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Abdülkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Mustafa Sökmen, Talha Özyurt ve Vedat Taşdelen sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanırken; Volkan Karagöz, Gökhan Fırtına, Mehmet Yücetürk, Rezzan Neslihan Vural, Saliha Ülkü Aydoğan ve Ali Toy hakkında adli kontrol karar verildi.