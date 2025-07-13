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İBB soruşturmasında 4 bin 500 market çekine el konuldu

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#Yolsuzluk Soruşturması#Hediye Market Çekleri#Ertan Yıldız
İBB soruşturmasında 4 bin 500 market çekine el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 20:13

İBB soruşturması kapsamında şüpheli Yıldız'a ait olduğu iddia edilen 4 bin 500 hediye market çekine el konuldu.

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 İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, şüpheli Ertan Yıldız'ın makam odasında şoförü tarafından bulunan 4 bin 500 hediye market çekine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı şüpheli Ertan Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım'ın ifadesine başvuruldu.

Yıldırım'ın ifadesinde, Yıldız'ın makam odasını toplarken 4 bin 500 adet hediye market çeki bulduğunu söylediği öğrenildi.

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Yıldırım'ın rızaen teslim ettiği öğrenilen söz konu çeklere, savcılığın talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

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#Yolsuzluk Soruşturması#Hediye Market Çekleri#Ertan Yıldız

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