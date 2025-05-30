İBB soruşturmasında 3 isim etkin pişman oldu

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İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında ‘Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak’, ‘Rüşvet vermek’ suçlarından tutuklanan Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile ‘Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak’, ‘Rüşvet vermek’ ve ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlarından tutuklanan Güngör Gürman, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerine dair savcılığa talepte bulundu. Savcılık, şüphelilerin ifadelerini etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için yeterli gördü. Subaşı, Taşçı ve Gürman hakkında tahliye kararı verildi, ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı uygulandı.