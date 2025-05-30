×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İBB soruşturmasında 3 isim etkin pişman oldu

Güncelleme Tarihi:

#İBB#Rüşvet#Yurtdışı Çıkış Yasağı
İBB soruşturmasında 3 isim etkin pişman oldu
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüpheliler Kabil Taşçı, Eyüp Subaşı ve Güngör Gürman, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Haberin Devamı

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında ‘Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak’, ‘Rüşvet vermek’ suçlarından tutuklanan Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile ‘Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak’, ‘Rüşvet vermek’ ve ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlarından tutuklanan Güngör Gürman, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerine dair savcılığa talepte bulundu. Savcılık, şüphelilerin ifadelerini etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için yeterli gördü. Subaşı, Taşçı ve Gürman hakkında tahliye kararı verildi, ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı uygulandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İBB#Rüşvet#Yurtdışı Çıkış Yasağı

BAKMADAN GEÇME!