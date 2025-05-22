İBB soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla 7 kişi tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik olarak yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından 'İhalyete fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' suçlarından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.