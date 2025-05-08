İBB soruşturması... Gülaylar’a ‘rüşvet’ tutuklaması

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 6 Mayıs’ta ifadesi alınan Gülay, Gülaylar Altın’ın yüzde 50 ortağı olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:



KAÇMA ŞÜPHESİYLE...

“Ataşehir’deki araziyi 2018’de satın aldım. Araziyle ilgili İBB ile çok dava bulunmaktaydı. O dönem Büyükşehir Belediyesi kurumlarıyla anlaşarak davalardan vazgeçme ve arazinin yaklaşık 60 dönümlük kısmını İBB’ye terk etme karşılığında protokol imzaladım. 2019’da İBB yönetimi değişti. Genel Sekreter Yavuz Bey, bizimle irtibata geçti. Bizi, Yakup Öner’e yönlendirdi. Davalardan feragat ettik, karşılığında İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenileme Komisyonu söz konusu arazide emsal değiştirdi, emsal 0.75’ten 1.5’e çıkarılmış olmasına karşın çevre parsellerde emsal 2.07’dir. O dönemki grup başkanvekili Tevfik Göksu’un ricası üzerine arazimize bir cami yapmayı anlaşmaya koyduk. İnşaattan 4-5 bin metrekare kapalı alan belediyeye terk edilmek üzere ek protokol de imzalandı. Parseller 228 bin 22 iken yaklaşık 60.000 metrekare belediyeye terk ettik. Rüşvet iddiasını kabul etmiyorum.