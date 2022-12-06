İBB soruşturması cumaya bitiyor

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın kasım ayı faaliyetlerine ilişkin basın toplantısında özetle şunları söyledi:



“(Belediyelere ilişkin soruşturmalar) Mersin, Ataşehir, Seyhan belediyeleri ile ilgili soruşturmalar tamamlandı. Bu hafta sonuna kadar yani cuma gününe kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma tamamlanmış olacak ve tevdi raporu ile birlikte gerekli bilgi ve belgeler Cumhuriyet Başsavcılığına iletilecek. Belediyelerde yürütülen soruşturmalar esas itibarıyla belediyelerden hizmet alan vatandaşların ihbar ve şikâyetleri üzerinden başlıyor. Tüm iddialar, belediye yönetiminin hangi partiden olduğuna bakılmaksızın inceleme ve soruşturmaya tabi tutuluyor. 2019-2022 yılları arasında 885’i AK Parti’li, 1107’si CHP’li, 265’i MHP’li, 35’i İYİ Parti’li, 350’si de diğer belediyelere ait olmak üzere toplam 2 bin 642 araştırma, inceleme emri verilmiş. Yapılan incelemeler sonucunda 227 AK Parti’li, 234 CHP’li, 86 MHP’li, 11 İYİ Parti’li, 120 de diğer belediyelerin görevlileri hakkında soruşturma izni verildiğini görüyoruz.”

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17 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Çataklı terör olaylarına ilişkin de şöyle konuştu: “Kasım ayında terör örgütünün dağ kadrosundan 3 ölü, 2 sağ ve 5 teslim olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan tüm operasyonlarda, aralarında 2’si gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 103 terörist; 3 ölü, 91 sağ, 9 teslim olarak etkisiz hale getirilmiştir. 78’i PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur. Terör örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 2 bin 110 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 376’sı tutuklandı. Kasım ayında 17 terör eylemi engellenmiştir. Kasım ayında 11 bin 606 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2022 yılında sınır dışı edilenlerin sayısı 109 bin 816.”