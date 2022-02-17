İBB Şehir Tiyatroları ona emanet

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1984 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne giren İşsever, bu dönemde çeşitli özel tiyatrolarda yer aldı. Konservatuvardan mezun olduktan sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu’na kadrolu sanatçı olarak giren İşsever, oyunculuğun yanı sıra kurumda disiplin kurulu üyeliği de yaptı.

2010-2016 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatroları Sanatçıları Derneği yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 2014-2017 yılları arasında Haliç Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda 33 yıldır aktif olarak oyunculuk yapmakta olan Ayşegül İşsever, oyunculuk görevine ek olarak 2019 yılında Sahne Direktörlüğü görevini üstlendi.