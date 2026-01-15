İBB seçimlerini yenileyelim

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş’taki ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat’ın tutukluluğuna değinen Özel, “Er ya da geç o sandık gelecek, AK Parti’nin kara düzeni bitecek. Bu rejim yıkılacak, adalet gelecek” dedi.

Özel, özetle şunları söyledi: “Bir yıllık bu zulmün sonunda daha iddianame henüz gelmişken, suçsuzluğu ispatlanacakken, apar topar geçen hafta bir başka ifadeyle bir kere daha tutukluluk tedbirine başvurdular. Açıkçası yedekliyorlar. Açıkçası Rıza Akpolat’ı ‘O davadan serbest kalırsa, aman çıkıp da Beşiktaş’a gidip, Beşiktaş ile kucaklaşmasın’ diye tutuklulukta yedeklediler. Aziz İhsan Aktaş örgütünün mensubuymuş Rıza Akpolat. Aziz İhsan Aktaş 704 yılla yargılanıyor, ortalıkta geziyor. Şimdi çıkmışlar, reklam panolarının tamamında AK Parti’nin yeni iftiralarını koymuşlar. Oradan Cumhuriyet Halk Partisi’ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne saldırıyorlar. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik yarın (bugün) gidecek ve 16 milyon İstanbullu adına AK Parti’ye hakaret davası açacak. Milletin aklıyla alay ediyor diye.



BENİM ADAYIM BELLİ

Pano ile siyaset olmaz. Para ile siyaset olmaz. Yürekle olur siyaset. Çok teklifte bulundum, kabul etmedin. O zaman kutu istiyorsun, kutuyu açalım. Gel İstanbul Büyükşehir’de bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirerek seçimleri yenilemeye karar verelim. Benim adayım belli. Ekrem İmamoğlu. Sen en güvendiğin adayı çıkar. 60 gün sonra İBB seçimlerinde eğer kazanabilirsen, Ekrem Başkan’ı yenebileceksen İBB’yi de alırsın, bundan sonrası için de güç kazanırsın. Kararı yüce Türk milleti, İstanbullular verecek. Ondan sonra yakamızdan düşeceksin. Hodri meydan. Cesaretin varsa İstanbul’a koy sandığı. Geldik 300’üncü güne. Belki dünya siyasi tarihinin en uzun seçim kampanyası olacak. Belki bininci gününde devrilecek. Ama bitecek. Ekrem Başkan yerine kampanya yapmaya, sokak sokak dolaşmaya, köy köy gitmeye, kapıları çalmaya, bu seçimi kazanmaya hazır mıyız?”

BÜLENT ARINÇ’IN GEZİ AÇIKLAMASI

CHP Lideri Özel “Sayın Bülent Arınç’ın açıklamalarını dikkatle takip ettim, vicdanın gereğini yapmış” diyerek şöyle devam etti: “Ben de bunların hepsini Sayın Erdoğan’a tane tane anlattım. Biz hepimiz Gezi’deydik. Oradaki arkadaşlar yatıyorsa, hepimiz adına yatıyorlar. Ama en suçsuzlarımız yatıyorlar. Tayfun Kahraman hem Arınç hem de Sayın Erdoğan’la görüştü. İki görüşmenin sonunda son derece yapıcı açıklamalarda bulundu. Sayın Erdoğan’dan ‘Sayın Başbakanımız’ diye bahsederek, ‘Kendisi ağaçların kesilmeyeceğini, yargı kararının bekleneceğini, yargı kararı bizim lehimize değil aleyhimize de olsa referandum sandığı koyacağını’ söyledi. Referandumdan çıkmadıkça İstanbul’a Topçu Kışlası inşa edilmesini halka soracaklarını söyledi. Bu vakitten sonra Gezi sakinlerinin Gezi’yi boşaltmalarını takdirlerine sunuyorum’ dedi.

ÖLÜMÜNE TUTUYORSUNUZ

Tayfun bu açıklamayı yapınca bazı gruplar tarafından yuhalandı. Geçen hafta öğrendiğime göre fiziki saldırıya da uğramış. ‘Sen Gezi’yi boşaltmamızı nasıl istersin, işbirlikçi’ diye. Tayfun’un sözü dinlenmedi diye Tayfun hapis yatıyor. Siz Tayfun Kahraman’ı ölümüne içeride tutuyorsunuz. Yani ölünce mi rahat edeceksiniz?”

ZÜBEYDE HANIM’I ANDI

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı andı: “Kurucumuz ve kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.”