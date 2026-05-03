İBB sanığı eski vekilin eşine inceleme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Aykut Erdoğdu’nun eşi avukat Tuba Torun Erdoğdu’nun Silivri’de yaptığı açıklamalara inceleme başlattığını duyurdu.

‘SAVAŞ İLANI’ DEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın 30 Nisan’da görülen duruşmasının ardından açıklama yapan davanın tutuklu sanıklarından eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eşi avukatı Tuba Torun Erdoğdu, itirafçı sanık Adem Soytekin’nin savcı tarafından tahliyesinin istenmesine tepki göstermiş, “Aykut Erdoğdu salınmazsa buradan ilan ediyorum. Bu savaş ilanıdır” demişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada tutuklu sanık Aykut Erdoğdu’nun avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu’nun yaptığı basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle Avukatlık Kanunu hükümleri de gözetilerek inceleme başlattıklarını duyurdu.