İBB otobüsleri Afrika’ya gitmiyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile belediye arasında, araçların gönderilmesine ilişkin protokol imzalanmıştı. TİKA’dan belediyeye gönderilen yazıda, bütçe imkanları dikkate alınarak, otobüslerin Afrika ülkelerine naklinin mümkün görülmediği belirtildi. Garajda bekletilen otobüslerde arızaların meydana geleceği, tamir edilmelerinin de belediyeye ek maliyet çıkaracağı vurgulandı. Bu nedenle araçların kamuya tahsisinin uygun olacağı savunuldu. Bu çerçevede belediyeye ait 45 otobüsün Afrika ülkeleri Sierre Leone, Fildişi Sahil ve Benin’e yardım kapsamında götürülmesine izin veren meclis kararının iptal edilmesine ilişkin teklif, belediye meclisine havale edildi. Bu karar meclisten oy birliğiyle geçti. Otobüsler, belediyede kaldı.