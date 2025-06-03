İBB operasyonu: İhsan Aktaş’ın rüşvet iddiaları

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‘Suç örgütü lideri’ olmakla suçlanan Aktaş’ın Beşiktaş, Beyoğlu, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan Belediyesi’ne ilişkin iddialarından bazıları şöyle:

* (Beşiktaş Belediyesi) Fahri Aksoy, Rıza Akpolat’a 2 araç almıştı. Fahri ve Bektaş Yıldız bu olaydan dolayı Rıza Akpolat’a şantaj yapıyordu. Araçların ücretinin ödenmediğini belirtiyordu. Araçların parası olarak 7.5 milyon lira 25 Şubat 2021’de çekilip Etiler’de Fahri Aksoy ile Alican Abacı’ya elden teslim edildi.

5.5 MİLYON TL İSTEDİLER

* (Avcılar Belediyesi) Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı, kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi’ndeki birikmiş hakediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında, CHP Avcılar Belediyesi Başkan adayı Utku Caner Çankaya’nın seçim çalışmalarında kullanılması için 5.5 milyon TL para ve araç talep etmiştir. 1.5 milyon Yusuf Akın tarafından nakit çekilerek Akın Kumanlı’ya verilmiş, 4 milyon TL ise farklı tarihlerde Akın Kumanlı’nın hesabına gönderilmiştir.

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* (Beyoğlu Belediyesi) Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı, kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi’ndeki birikmiş hakediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında, CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan adayı İnan Güney’in seçim çalışmalarında kullanılması için araç talep etmiştir. Araçlar seçim bölgesinde çalıştırılmak üzere İnan Güney’in kontrolüne verilmiştir.

* Kardeşlerimin ve yakınlarımın firmaları Beşiktaş Belediyesi’nde araç kiralanması ile ilgili ihaleler almıştı. Belediye kardeşlerimden fazladan araç talep etmiştir. Kapsam dışı alınan araçlardan biri de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e verilmiştir.

‘EKREM BAŞKAN’IN TALİMATI’

* 2024 yerel seçimlerinden önce Özgür Karabat beni arayıp ‘Ekrem Başkan’ın talimatı var” diyerek benden para istedi. Parayı Ömer Güngör aracılığıyla Özgür Karabat’ın İkitelli’de bulunan ofisine 6 Mart 2024’te gönderip teslim ettirdim.

* Seyhan Belediyesi’nden 1 milyon dolar talep ettiler. Aynı gün Ankara’da 3 farklı şubeden toplam bir milyon dolar çekilerek Celal Tekin’e Ankara’da bulunan Atılım Üniversitesi yakınında teslim edildi. Aynı gün 75 milyon TL hakediş ödemesi gerçekleştirildi.

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* Ceyhan Belediyesi önceki başkan Hülya döneminde Barka ile çalışıyordu. Sonraki dönemde Kadir Aydar Belediye Başkanı oldu. 26 Temmuz 2024’te şirket merkezine (Elif LPG) geldi. Akrabalarımın önceki döneme ait alacaklarının ödenmesi için Yumurtalık’ta aile şirketleri Öztaş Müt. Taş. Ltd. Şti. adına kayıtlı 2 dairenin 20 milyon TL’ye alınmasını istedi. 2 dairenin tapusu ipotekli olarak yeğenim Yusuf Aktaş’a devredildi. Dairelerin birine rayiç bedel 2 milyon TL olmak üzere toplam 4 milyon TL ödendi. Bankadan çekilen 300 bin doları da Ankara’da Kadir Aydar’a bizzat kendim teslim ettim.”