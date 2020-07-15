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Anıl UÇAN/DHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 11:24,Son Güncelleme:

İBB önünde 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi

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İBB önünde 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi
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15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehitleri için anma töreni düzenlendi.

İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Panosu'nda gerçekleştirilen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İBB meclis üyeleri katıldı.  Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kuran-Kerim ve dualar okunmasının ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün burada hem tam bu noktalarda hayatını kaybeden büyükşehir belediyemizin içinde kadrosunda olan her vatandaşımızı rahmetle minnetle anıyorum, ruhları şad olsun. Tabi aynı zamanda sadece burada değil Türkiye'nin farklı noktalarında o ihanet gecesi terör örgütü elebaşı ve onun güdümünde olan insanların ortaya koydukları bu eylemle hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi de rahmetle minnetle anıyorum" dedi.

Tören sonunda 15 Temmuz Şehitler Panosu'nun önüne karanfiller bırakıldı.

İBB önünde 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi


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