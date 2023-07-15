İBB önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anması

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Saraçhane'deki başkanlık binası girişindeki 'Şehitler Panosu' önünde düzenlenen anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu konuştu.



İmamoğlu, "Milletin iradesini zorbalıkla değiştiremezsiniz duygusunun yaşandığı bir gündür. Gazi Meclisimizin milletin iradesinin üstünde bir gücü bu halka asla dayatamazsınız. Başta Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmak üzere hep birlikte milletçe bir olduk ve karşı durduk. Hepimiz demokrasinin, cumhuriyetin, milletin iradesinin hukukun yanında durduk. Bu çok önemli ve değerlidir. Çok önemli bir milli iradenin ortaya çıkmasıdır. Fakat elbette bugünün sonrasında düşünmenin, tartışmanın, hiçbir zaman tedbiri elden bırakmamanın çalışmalarını yapmak konusunda da ders çıkarılmanın gerektiği bir gündür. Çünkü biz bu duruma düşmemenin daha öncesinde tedbirlerini alabilmeyi başarabilirdik. Türkiye'yi 15 Temmuz'a götüren süreçte neleri eksik yaptık, hangi hataları yaptık, niçin böylesi bir günü yaşadık onun için hep beraber hareket etmeli ve tedbirleri almalıyız" dedi.

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