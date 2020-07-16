İBB önünde 15 Temmuz anması

Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende hayatını kaybedenler için Kuran tilaveti okundu, dualar edildi. Törenin ardından İBB önündeki 15 Temmuz Şehitler Panosu’na karanfil bırakıldı. Edirnekapı’da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’nde de anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Tarık Şebik, şehit yakınları ve gaziler katıldı.