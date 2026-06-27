İBB müdürünü kaçıranlar tutuklandı

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Süren soruşturmada olayın ardından farklı adreslerde saklanıp, araç değiştirerek gittikleri Kocaeli’nin Çağırkan Köyü’nde bir villada saklandıkları tespit edilen kaçırma olayının faillerinin de arasında olduğu 10 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Yol kesme suretiyle yağma’ suçlamasıyla 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karaal’ın kaçırılmasına yönelik emniyet teşkilatını hedef alan paylaşımda bulunarak ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ile ‘devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Ali Çağatay da dün tutuklandı.

ARACINA GPS TAKMIŞLAR

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Kaçırılma olayından önce Erhan Karaal’ın evinin önüne gelen eski İBB çalışanı bir şüphelinin, Karaal’ın otomobiline gizlice GPS takip cihazı taktığı ortaya çıktı. Kamera görüntüleri üzerinde çalışan polis ekipleri, Karaal’ın aracına kaçırılmadan 4 gün önce takip cihazının takıldığını ve Karaal’ın 4 gün boyunca anbean takip edildiğini belirledi.

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