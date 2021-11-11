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İBB Meclisi'nde 'yeni otobüs alımı' konusu tartışıldı

#Otobüs#İBB#İETT
İBB Meclisinde yeni otobüs alımı konusu tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde yeni otobüs alımı konusu ve toplu ulaşım ücretleri tartışıldı. AK Partili Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, “Bütçesi İBB’den 500 kat küçük olan Ağrı Belediyesi 70 otobüs almışken İBB tarafından alınan otobüs sayısı sıfır. İsterseniz Ağrı’dan talep edelim, kendi meclislerinde karar alsınlar, İstanbul'a 2 otobüs göndersinler" dedi.

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İBB Meclisi, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde toplandı.

İETT 2022 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı'nın gündeme geldiği mecliste konuşan AK Partili Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, 2015-2019 yılları arasında toplu ulaşıma yüzde 33, 2019'dan bugüne kadar ise yüzde 55 zam yapıldığını söyledi.

Mevcut yönetimin seçim öncesi ulaşımın pahalı olduğunu öne sürerek indirim sözü verdiğini belirten Özdemir, 2019'da 2 lira 60 kuruş olan bilet fiyatlarının bugün 4 lira 3 kuruş olduğunu kaydetti.

Önceki dönemde halk otobüsleri ödemelerinin 15 günde bir yapıldığını, bu dönemde 4 aya kadar geciktirildiğini ifade eden Özdemir, halk otobüsü işletmecilerinin, şoförlerinin maaşlarını ödeyemeyecek, periyodik bakımlarını yapamayacak, yakıt dahi alamayacak duruma düştüklerini dile getirdi.

İBB Meclisinde yeni otobüs alımı konusu tartışıldı

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AĞRI BELEDİYESİ'NİN ALDIĞI OTOBÜSLER

Şu anda hizmet veren otobüslerin AK Parti döneminde alındığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Yeni yönetim taş üstüne bir tane dahi taş koymamıştır. Geçenlerde ihalesi yapılan ve 2022 yılında belediyeye teslim edilecek olan 160 otobüs ise sanki uzaya uydu gönderilmiş gibi büyük büyük manşetlerle topluma sunuldu. Siz henüz İstanbul’a bir otobüs dahi kazandıramadınız fakat mütevazı bütçesiyle belki de Türkiye’de en az geliri olan belediyelerinden Ağrı Belediyemiz, sizlerden önce filosuna yeni otobüsler katmıştır. Bütçesi İBB’den 500 kat küçük olan Ağrı Belediyesi 70 otobüs almışken İBB tarafından alınan otobüs sayısı sıfır. İsterseniz Ağrı’dan talep edelim, kendi meclislerinde karar alsınlar, İstanbul'a 2 otobüs göndersinler."

Özdemir'e yanıt veren İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, Ağrı Belediyesinin aldığı otobüslerin Çin malı olduğunu söyleyerek, araçların bir yıl sonra bozulacağını öne sürdü.

İBB'nin dış borçla 300 otobüs alımı yapmak için 11 aydır Cumhurbaşkanlığından onay beklediğini hatırlatan Sarı, Ağrı yerine bu meselenin konuşulması gerektiğini kaydetti.

CHP'li Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Birkan Birol Yıldız da İETT'de araç arızalarının eski dönemlere göre azaldığını savunarak, yeni alınacak araçlarla ulaşım filosunun gençleşeceğini aktardı.

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Yıldız, İBB'nin öz kaynaklarıyla 160 otobüsün siparişini verdiğini, dış borçlanmayla alınmak istenen 300 otobüsün de Cumhurbaşkanlığı onayını beklediğini kaydetti.

"25 YILLIK DÖNEMDE DIŞ BORÇLA ALINAN OTOBÜS YOK"

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise onay bekleyen otobüs alım kredisine ilişkin, "Şimdi Ağrı Belediyesi İller Bankası'ndan borçlanarak almış. Dış borç değil. 25 yıllık belediye yönetimi döneminde dış borçla alınan bir tane İETT otobüsü var mı? Yok. Peki şimdi CHP'nin iş bilmez yönetimi neden dış borca ihtiyaç duyuyor?" ifadelerini kullandı.

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#Otobüs#İBB#İETT

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