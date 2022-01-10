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İBB Meclisi’nde 'terör örgütü üyesi çalışan' tartışması

#İBB Meclisi#Sevtap Ayman#Terör Örgütü
İBB Meclisi’nde terör örgütü üyesi çalışan tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Ocak ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda terör örgütleriyle bağlantısı olduğu iddia edilen İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü çalışanı Sevtap Ayman'ın istifası gündeme geldi.

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İBB Meclis Ocak ayı olağan toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İBB'de 557 terör örgütleriyle ilintili çalışan olduğu" açıklaması tartışıldı. Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü çalışanı Sevtap Ayman'ın istifası gündeme geldi. AK Parti Esenyurt ve İBB Meclis Üyesi Hamdullah Arvas'ın, Sevtap Ayman'ın istifasının detaylarınında içinde bulunduğu araştırma soru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi.

"KİŞİNİN KENDİSİ Mİ İSTİFA ETMİŞTİR?"

Hamdullah Arvas, "Basından öğrendiğimiz kadarıyla söz konusu şahıs istifa etmiştir. Bu iddia doğru mudur? Kişinin kendisi mi istifa etmiştir ya da istifası mı istenmiştir? Soru önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim" dedi.

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"BAHSİ GEÇEN KİŞİNİN EŞİNİN ABLASININ ARAMA KARARI VARMIŞ"

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Arvas'a cevap vererek, "Bahsi geçen kişi öncelikle istifa etmiştir. Can güvenliği kalmadığı gerekçesiyle istifa etmiştir. Başka örgütlerle bağlantılı olduğu doğru değildir. Bahsi geçen kişinin eşinin ablasının yani görümcesi ile ilgili bir arama kararı varmış. Yalnız işin ilginç tarafı şu; ilgili kişi o örgüt saflarına katıldığında bizim çalışanımızın yaşı 6'ymış. O olaydan dolayı terör ile ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Belediyelerde işe giriş kriterleri belli. Kendisi adli sicil belgesini sunmuştur ve bir sorun görülmemiştir. Çalışanımız kendisi ile ilgili soruşturmada 7 sene önce attığı tweet ile suçlanıyor, onu da başka bir isim olarak attığı belirtiliyor. Eğer başka isim adı altında tweet atmak suçsa yeliz kod adlı AK Parti milletvekilini suçlamak gerekir" diye konuştu.

"KANDİL'E GİDEREK BİZZAT TALİMAT ALDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise "PKK terör örgütü adına faaliyet yapan şahıslarla ile irtibatlı olduğu, örgüt adına haber yapan Jin Haber Ajansı içerisinde faaliyet gösterdiği ve 2011-2012 yıllarında terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarının eylem talimatlarını almak üzere Kandil'e bizzat giderek talimatlar aldığı tespit edilmiştir. Tarık Bey'e soruyorum, bu devletin güvenlik makamları adliyedeki savcının iddianamesindeki bu ifadelerle böyle bir hanımefendiyi kendi ofisinde sekreter olarak çalıştırır mı? Ben size 1 ay önce soruşturma açmanızı talep etmiştim. Siz kamu güvenliği adına gerekeni yapsaydınız bugün o hanımefendi can güvenliğinden bahsetmezdi. Milletimiz bunu takip ediyor. Ülkemizi bölmek isteyenlere karşı, soysuzlara karşı soylu mücadelenin arkasındayız" dedi.

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"VARSA BİR SUÇ ÇIKARIN ORTAYA"

CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, Türkyılmaz'a seslenerek, "Sevtap Ayman bir kadın, bir anne. Eğer kocasının ablası bir yerlerden sorgulanıyorsa Sevtap Ayman'ın eşi devlet memurudur onu da soruştursaydınız. Ayman hakkında bir ceza kararı yok. 15 Temmuz'dan sonra Türk Ceza Kanunu'nda olmayan suçlar icat ettiniz. Varsa bir suç çıkarın ortaya. Biz Türkiye Cumhuriyet hukuk düzenine uygun olarak insanların kişisel verilerine saygı duyulmasını talep ediyoruz" dedi.

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#İBB Meclisi#Sevtap Ayman#Terör Örgütü

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