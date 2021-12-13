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İBB Meclisi'nde 'terör örgütü üyesi çalışan' tartışması

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Özlem Erol#Murat Türkyılmaz
İBB Meclisinde terör örgütü üyesi çalışan tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Aralık ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İBB'de 557 terör örgütleriyle ilintili çalışan olduğu" iddiası gündeme geldi.

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İBB Meclis Aralık ayı olağan toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İBB'de 557 terör örgütleriyle ilintili çalışan olduğu" açıklaması tartışıldı. İBB AK Parti Meclis Üyesi Özlem Erol'un, Soylu'nun iddiasının da içinde bulunduğu araştırma soru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclisinde terör örgütü üyesi çalışan tartışması

Özlem Erol, "22 Haziran 2019 tarihinden 13 Aralık 2021 tarihine kadar kaç işçi işe alınmıştır? Bu işe alınan işçilerden PKK, KCK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle bağlantılı olup olmadıkları araştırılmış mıdır? Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun işe alınanların incelendiği ve bunlardan 455'nin PKK ve KCK kaydının, 80'nin DHKP-C kaydının, 20'sinin de MLKP kaydı devlet tarafından belirlenmiş olmakta. Bunlarla ilgili işlem yapılmış mıdır?" diye konuştu.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMASINI TALEP EDİYORUZ"

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İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise söz konusu isimleri saydıktan sonra İBB yönetimini suçladı. Türkyılmaz, "İBB yönetimini CHP'nin vatansever mensuplarına ve sonra da şehit annelerine şikayet ediyorum. İktidar hırsının gözünüzü kör ettiği için dostunuzu ve düşmanınızı ayırt edemediğini görüyoruz. Bu kişiler gün gelecek sizleri rezil edecek. Adı geçen şahıslarla ilgili derhal soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"İBB'DE KAYDI BİLE YOK"

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise Bakan Soylu'nun açıklamalarının söylemlerden başka bir şey olmadığı için ciddiye alamadıklarını belirterek, "İddialarda ismi geçen bir kişinin İBB'nin herhangi bir kurumunda kaydı bile yok. Bazı yandaş medyada ismi geçen kişilerin hiçbir sicil kaydı yok. Varsa İçişleri Bakanlığı'nın gereğini yapmasını istiyoruz. Ama bundan da bir şey çıkmaz" diye konuştu.

İBB Meclisinde terör örgütü üyesi çalışan tartışması

 

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Özlem Erol#Murat Türkyılmaz

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