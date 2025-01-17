İBB Meclisinde, Melen suyuna lağım suyu karıştığına ilişkin soru önergesİ

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İBB Meclisi ocak ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Oturumda, AK Parti'li Meclis Üyesi Büşra Uncu Özten, İstanbul'a su sağlayan Melen'e lağım suyu karıştığına ilişkin soru önergesi verdi.

Özten, "Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İBB bağlı kuruluşu İSKİ'nin, Melen üzerinden kendi su havzası içinde bulunan Düzce'ye yapması gereken yatırımlarla ilgili gereken çalışmayı 5 yıldır yapmadığını, İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan derelerin temizliğiyle ilgili gerekli çalışmaları yerine getirmediğini ve İstanbulluların içmiş olduğu suya farklı atıkların karıştığına yönelik açıklamalarda bulundu." diye konuştu.

Melen üzerinden gelen suya atık suların karışmış olmasının İstanbul halkının sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Özten, İBB'nin, Melen ham suyuna karışan atıklarla ilgili nasıl bir çalışma yaptığını sordu.

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Özten, "Bu denli büyük bir havzaya sahip Melen Havzası için yapılan veya yapılması planlanan işler arasında İSKİ'nin atık suyuyla ilgili planladığı işler nelerdir? Bu havzaya ayrılan ödenek toplam bütçenin yüzde kaçını oluşturmaktadır? 2024 yılı yatırım programında kanalizasyon projelerinin değerleri 6 milyar 154 milyon lira olarak söylenmektedir. Bu bütçenin yüzde kaçı Melen Havzası için ayrılmıştır? Atık su tesisleriyle ilgili neler planlanmaktadır? Yeni tesisler yapılacak mıdır?" sorularını yöneltti.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, Düzce'deki konuyla ilgili İSKİ tarafından basın açıklaması yapıldığını söyledi.

İSKİ'nin açıklamasını okuyan Özcan, "İdaremiz, 2019'dan itibaren Düzce il sınırları içinde yer alan ve güncel yatırım bedeli 1 milyar 120 milyon lira tutarında Kaynaşlı, Konuralp, Merkez, Çilimli, Pırpır, Cumayeri ve Gölyaka bölgelerinde toplam 45 bin 831 metre atık su şebeke kolektör hatlarının imalatını tamamlamıştır. Melen Havzası'nın ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımız artarak devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Özcan, 26 Aralık 2024 karar tarihli "Melen Havzası Atık Su Şebekesi ve Kolektörleri İnşaat İhalesi" kapsamında ilgili firmaya yer teslimi yapıldığını ve mevsim şartlarına göre çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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Bu ihalenin bedelinin 2 milyar 623 milyon lira olduğunu dile getiren Özcan, şunları ifade etti:

"Malzeme bedeliyle birlikte yatırım bedeli toplam 4 milyar 223 milyon liradır. İhale kapsamında 50,5 kilometre atık su şebeke imalatı, Gölyaka terfi merkezi ve enerji nakil hattı, 4,4 kilometre uzunluğunda terfi hattı yapılacaktır. Yine Cumayeri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı için ihale onayı alınmış olup, ihale süreci devam etmektedir. Ayrıca mevcut Düzce Arıtma Tesisi'nin ek inşaatı revizyonu, Yeni Yığılca İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı, 1 adet terfi merkezi ve 3 adet terfi merkezi revizyonu ihale çalışmaları devam etmektedir. 13 kilometre uzunluğundaki Melen Atık Su Deşarj Tüneli'nin ihale çalışmalarına da başlanmıştır."

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"4 ADET ATIK SU ARITMA TESİSİ KAYBOLMUŞ DURUMDA"

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise İstanbul'un su sorununu çözmek için AK Parti belediyeciliğinin bugüne kadar üzerine düşen görevi yaptığına işaret etti.

Türkyılmaz, "Bugün geldiğimiz noktada İBB, İstanbul'un su sorununa ilişkin olarak 1 metreküp bile su kaynağı üretmemişken, maalesef bizim zamanında sağlamış olduğumuz su kaynaklarının kirletildiği, atık su tesislerinin yapılmadığı bir noktaya gelmiştir ve İstanbullular bir facianın eşiğindedir." dedi.

AK Parti iktidarının 2016 ile 2019 yılları arasında 8 atık su tesisi yaptığını belirten Türkyılmaz, yeni İBB yönetiminin 6 yılda sadece 2 atık su tesisi yapabildiğini kaydetti.

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Türkyılmaz, geçmişte faaliyet raporlarının Avrupa Kıtası, Asya Kıtası ve Melen Havzası olarak üç bölgeye ayrıldığını, bugün ise raporlarda Melen Havzası'na yer verilmediğini söyledi.

İBB'nin kayıp atlar ve kayıp araçlardan sonra şimdi de kayıp atık su tesisleri olduğunu dile getiren Türkyılmaz, elindeki kağıttaki tesisleri göstererek, "Bunlar, 2018'de AK Parti döneminde Düzce'de planlanan ve bütçeleri de ayrılan tesisler.. Bu tesisler; Cumayeri, Çilimli, Yığılca, Gölyaka ve Kaynaşlı. Düzce'yi de zaten 2008'de yapmıştık. Şu an güncel İSKİ'nin internet sitesine girdiğinizde bölgeyle ilgili şöyle bir resimle karşılaşıyorsunuz; sadece Cumayeri ve Düzce İleri Biyolojik. Yani 4 adet atık su arıtma tesisi kaybolmuş durumda. Bunların niçin iptal edildiğini, Melen'e karışan lağım sularıyla ilgili hangi tedbirleri aldığınızı detaylı bir şekilde kamuoyu beklemektedir." diye konuştu.

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Soru önergesi, konuşmaların ardından yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.