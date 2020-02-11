İBB Meclisi'nde küfür krizi... 'Kayak nasıldı' diye sorunca...

İBB meclis toplantısında, Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, Ekrem İmamoğlu’nun kayak tatiline gönderme yaparak sataştı. İmamoğlu’nun, mikrofon kapalıyken, salondakilerin duyamayacağı şekilde ‘Kayak g....ne girsin” diye küfür ettiği iddia edildi. İmamoğlu’nun yanındaki AK Partili Divan Katibi İBB ve Sultangazi Meclis Üyesi Onur Uygun bu sözleri duyup AK Parti Grubu’na iletti.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun partisinin deprem çalışmalarını anlattığı konuşması sırasında meydana gelen olay sonrası söz alan AK Parti Grubu Sözcüsü Faruk Gökkuş, İmamoğlu’nun küfür ettiğini önü sürdü ve sözlerin geri alıp, Meclis’ten özür dilemesini istedi. Tevfik Göksu da yeniden söz alıp, İmamoğlu’na, “Ben duymadım ama arkadaşlarım ilettiler. Benim burada telaffuz edemediğim, ettiğiniz küfürden ötürü AK Parti Grubu’ndan özür dileyin. Dilemezseniz Meclis’i terk edeceğiz” diyerek, kararlarında ısrarcı oldu.

GÜMÜŞDAĞ ARAYA GİRDİ

İmamoğlu, küfür ettiği ileri sürülen meclis üyesiyle konuyu dışarıda görüşeceğini söyledi. Ancak, ayağa kalkan AK Parti Grubu, salonu terk etmeye hazırlanınca,

görevinden geçen ay istifa eden eski İBB Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ortamı yatıştırdı. İmamoğlu’nun yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemesini isteyen Gümüşdağ, Meclis’i yöneten hiç kimsenin üyelerine böyle bir söz söyleyemeyeceğini ifade etti.

Bunun üzerine İmamoğlu, “Üzüntümü dile getiriyorum” dedi. Gümüşdağ da “Sayın başkanın açıklamasından, kendisinin durumdan üzüldüğünü görüyoruz. Bunu özür olarak kabul edip, meclis oturumunu terk etmiyoruz” ifadesini kullandı. Bunun üzerine oturuma devam edildi.