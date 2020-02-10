İBB meclisinde küfür gerginliği

Göksu'nun meclisi terk etmek üzere ayağa katlığında, Ak Partili Göksel Gümüşdağ söz aldı. Gümüşdağ da İmamoğlu'nun yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemesini istedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Üzüntümü dile getiriyorum" ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun üzüntüsünü dile getirmesi AK Parti grubu tarafından özür olarak kabul edildi. Gerginliğin yatışması üzerine Meclis toplantısına kaldığı yerden devam edildi.