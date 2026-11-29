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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde 3 CHP’li ve 1 YENİ Partili meclis üyesi AK Parti’ye katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Silivri’de düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Silivri Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş’e rozetlerini taktı. CHP’den ayrılan Sultangazi Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyesi Cansel Armutlu ile YENİ Parti’den ayrılan Maltepe Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyesi Ali Can Yiğit de ilçelerinde düzenlenen danışma meclisi programlarında AK Parti’ye katıldı. AK Parti Silivri İlçe Danışma Meclisi’nde konuşan Özdemir, 2019’dan bu yana İBB’nin Silivri’de ulaşım ve kentsel dönüşüm alanlarında yeterli çalışma yürütmediğini savundu. Katılımların ardından paylaşılan son dağılıma göre, İBB Meclisi’nde AK Parti’nin üye sayısı 135’e yükseldi.