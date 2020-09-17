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Anıl UÇAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 17:33 | Son Güncelleme:

İBB meclisinde kavga

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İBB meclisinde kavga
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde kavga çıktı.

İBB meclis toplantısı Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılıyor. Toplantıda İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun konuşmasına sözlü müdahalesi üzerine tartışma başladı.

Tartışmanın şiddetinin büyümesinin ardından kavga çıktı. Araya giren diğer meclis üyeleri kavganın büyümesini önlerken oturumu yöneten İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oturuma 15 dakika ara verdi.

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