Gündem Haberleri

İBB Meclisinde iftar menülerine yüzde 27,27'ye varan oranda zam yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Büyükşehir Belediye#İftar Menüleri#Zam
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 00:44

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin düğün ve davet salonlarındaki iftar menülerine yüzde 27,27'ye varan oranda zam yapılması kararlaştırıldı.

İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, "2026 yılı Ücret Tarifesi" başlıklı gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki kırmızı etli iftar menüsü fiyatının 550 liradan yüzde 27,27 zamla 700 liraya, beyaz etli iftar menüsü fiyatının 400 liradan yüzde 25 zamla 500 liraya, iftariyelik tabağının da 105 liradan yüzde 10 zamla 115 liraya yükseltilmesi istendi.

Mecliste yapılan oylamada, gündem maddesi kabul edildi.

Zamlı tarife, imzalandığı andan itibaren geçerli olacak.

